Obiect luminos, filmat deasupra unei comune de lângă Buzău. "Se mărea și parcă se rupea ceva din el"

Localnicul spune că obiectul strălucitor, cu o nuanţă roşiatică, se afla pe direcţia Gherăseni sau deasupra localităţii Costeşti.

"Pe la 2 şi un sfert m-am trezit să merg la bucătărie ca să beau apă. Am gemuleţul exact spre Gherăseni şi când am văzut lumina aia m-am dus să o trezesc şi pe soţia mea. I-am zis, ce o fi aia, după care a început să filmeze. Eu nu am văzut niciodată aşa ceva", mărturiseşte Marian, potrivit adevarul.ro.

Bărbatul din Smeeni spune că nu a mai văzut niciodată o lumină asemănătoare.

"Mi-a captat atenţia pentru că era ciudat. Cu ochiul liber am văzut aşa: se mărea, apoi parcă se rupea ceva din el. Pe urmă se închidea de tot, pe urmă iar se lumina. Nu ştiu ce o fi fost", a spus bărbatul.