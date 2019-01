S-a dus la un celebru fast-food să-și cumpere un sandviș vegetarian. Când a dat să muște din el, a zărit ceva scandalos acolo. "Am început să plâng imediat"

Consumatorii vegetarieni din Marea Britanie au avut parte de o surpriză amară atunci când au constatat că pachetele vegetariene pe care și le cumpără de la McDonald's conțin nuggets de carne.

Lanțul de fast-food-uri a lansat wrap veggie spicy la începutul lui ianuarie, dar staff-ul restaurantelor pare să aibă probleme cu rețeta.

Ingredientul principal ar trebui să fie un gujon vegetarian cu pesto roșu, dar clienții au primit nuggets de pui în schimb.

"Am comandat un veggie wrap spicy dintr-unul din restaurantele tale și din cauza incompetenței staff-ului tău, am primit pui. Am fost vegetariană totă viața și pur și simplu am izbucnit în lacrimi în timp ce am înghițit o parte din acest wrat despre care credeam că era vegetarian", a scris Eleanor într-o postare pe Twitter.

Și asta se întâmplă în toată Marea Britanie.