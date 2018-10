S-au împlinit șapte ani de la moartea lui Steve Jobs. Mărturisirea cutremurătoare făcută de fondatorul Apple înainte de moarte

sursa foto: dailymail.co.uk

"În ultimii 33 de ani m-am uitat în oglindă în fiecare dimineaţă şi m-am întrebat: "Dacă astăzi ar fi ultima zi a vieţii mele, mi-ar plăcea să fac ceea ce este pe cale să fac astăzi?" Iar dacă răspunsul a fost de cele mai multe ori "Nu", atunci acesta este semnul că trebuie să schimb ceva".



Iar acest om a schimbat. A reuşit să schimbe lumea şi modul în care oamenii îmbrăţişează tehnologia. Totul pentru că şi-a dus la îndeplinire visurile. Pe 5 octombrie s-a împlinit un an de când Steve Jobs a murit.



Care sunt cele mai importante puncte din cariera lui :

Pe 1 aprilie 1976, Jobs, Wozniak şi Ron Wayne fondează Apple. Wayne, care lucrase la Atari împreună cu Jobs, a renunţat la participaţia de 10% din acţiunile Apple cu două săptămâni mai târziu.



La 16 aprilie 1976, Wozniak şi Jobs au lansat Apple II, care a devenit unul dintre primele computere personale de succes.



Pe 12 decembrie 1980, Apple s-a listat la un preţ de 22 de dolari pe acţiune. Apple a închis miercuri la New York la 378,25 dolari pe acţiune.



În ianuarie 1984, Apple a anunţat noul computer Macintosh printr-un spot publicitar care a fost difuzat o singură dată, în timpul Super Bowl. În spot, o femeie aruncă un ciocan către un ecran uriaş, iar o voce pe fundal spune "Pe 24 ianuarie, Apple Computer va lansa Macintosh şi veţi vedea de ce 1984 nu va fi ca «1984»". Cu un preţ de 2.500 de dolari, Mac-ul a devenit primul computer personal de succes comercial cu interfaţă grafică şi mouse.



În septembrie 1985, Jobs a demisionat din funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Apple după o luptă pentru putere cu directorul general John Sculley şi ceilalţi membri ai Consiliului, în timpul căreia a rămas fără capacitatea administrativă.



La 9 iulie 1997, după 17 luni în posturile de preşedinte şi director general al Apple, Gilbert Amelio este determinat să demisioneze. Jobs a devenit la scurt timp director general interimar, în timp ce Apple căuta un nou lider.

În mai 1998, Apple a lansat iMac, un PC "all-in-one" asamblat într-o carcasă transparentă, cu forme curbe, la un preţ de 1.299 de dolari. iMac este primul produs "i". Totodată, Jobs a anunţat "ca fapt divers" revenirea Apple la profitabilitate.



Pe 23 octombrie 2001, Apple a introdus iPod, primul player portabil de muzică în format digital produs de companie, extinzându-se dincolo de arena PC odată cu începutul decăderii acestei pieţe. Cu un preţ de 399 de dolari, primul iPod putea stoac 1.000 de melodii în format MP3.



În octombrie 2003, Jobs este diagnosticat cu o formă rară de cancer, care afectează pancreasul, şi încearcă să se trateze printr-o dietă specială, pentru a evita operaţia, potrivit unui articol din 2008 din revista Fortune, care cita apropiaţi ai miliardarului. Apple a decis, după consultări cu avocaţii, să nu informeze investitorii, potivit Fortune



.Pe 1 august 2004, Jobs, în vârstă de 49 de ani, a anunţat pentru prima dată public că are cancer, afirmând că operaţia de extragere a tumorii a avut succes şi nu va avea nevoie de chimioterapie sau tratament cu radiaţii. Directorul operaţional Tim Cook a preluat conducerea companiei până la întoarcerea lui Steve Jobs la lucru, în luna septembrie.



La 9 ianuarie 2007, Jobs a lansat într-un eveniment spectaculos la Macworld noul iPhone, anunţând totodată că Apple scoate cuvântul "Computer" din denumirea companiei. Acţiunile Apple au închis atunci la un maxim record datorită estimărilor că iPhone urma să crească vânzările companiei cu un miliard de dolari pe an. Principalii concurenţi ai iPhone erau telefoanele BlackBerry, produse de compania canadiană Research In Motion.



La 27 ianuarie 2010, Jobs a lansat iPad. Tableta s-a vândut în 7,3 milioane de exemplare în primul trimestru de la apariţie.



Pe 24 august 2011, Jobs demisionează din funcţia de director general al Apple, predându-i funcţia lui Tim Cook şi preluând titlul de preşedinte al companiei. "Am spus întotdeauna că, dacă va veni vreodată o zi când nu voi mai putea respecta responsabilitatea şi aşteptările funcţiei de director general al Apple, voi fi primul care vă va anunţa. Din păcate, această zi a venit", a arătat Jobs într-un comunicat.



Pe 5 octombrie 2011, Apple anunţă moartea lui Steve Jobs. "Geniul, pasiunea şi energia sa au fost sursa a nenumărate inovaţii care ne îmbogăţesc şi îmbunătăţesc viaţa", scrie compania.