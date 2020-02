Și-a uitat inelul primit de la iubit în toaleta unui magazin. După 47 de ani, a primit un pachet prin poștă

Debra McKenna, 63 de ani, și-a uitat inelul într-un magazin din Maine, în 1973. Era un cadou de la viitorul său soț, Shawn.

Fără nicio explicație, bijuteria a fost găsită după 47 de ani în Finlanda, de către un căutător de metale, într-un parc forestier.

Imediat după descoperire, Marko Saarinen a încercat să dea de proprietar, ajutându-se de inscripțiile gravate pe inel: „Morse High School - 1973 - SM”.

A încercat să contacteze asociația de foști elevi ai liceului din San Diego, California și astfel a dat de urma lui Shawn și Debra.

Femeia a primit inelul în cutia de scrisori o săptămână mai târziu, scrie Cnews. A fost extrem de emoționată, mai ales că soțul său murise în 2017. „Este emoționant să constați că există încă persoane oneste pe Pământ”.

Întrebarea care a rămas fără răspuns ete cum a reușit să ajungă bijuteria din Statele Unite în Finlanda.

Debra McKenna is wearing the class ring her then boyfriend and future husband gave her in high school back in 1973. She lost it than same year. The amazing story of how she got it back tonight @WGME @FOX23Maine pic.twitter.com/7L4hvkGeDe