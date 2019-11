Un bărbat a prins captura vieții sale pe râul Someș. „Monstrul” are 20 de metri - VIDEO

Foto: pixabay.com

Un pescar din Gherla a făcut captura vieții pe râul Someș: un „monstru” de 20 de metri!

„La un moment dat mi s-a agățat momeala pe fundul apei. Mi-am făcut un cârlig dintr-un lemn, am crezut că s-a agățat într-o creangă din apă. Așa am scos câteva cârpe, câteva pungi, iar apoi am agățat și am tras afară ceva negru, care nu se mai termina. Într-un final, m-am lămurit: era un furtun, lung de vreo 20 de metri! Am tras de el pana l-am scos tot, un sfert de ceas am tot muncit, tot am fost apă pe spate!”, a povestit pescarul amator pentru gherlainfo.ro.

Omul spune că era vorba despre un furtun de hidrant cauciucat, fără mufe la capat.

Descoperirea făcută nu este o premieră, pentru că Someșul e foarte poluat. Se aruncă de toate, până la canapele și televizoare!