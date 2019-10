Voi cu Voicu. Semn divin primit de avocatul Daniel Ionașcu din partea lui Arsenie Boca

Daniel Ionașcu a făcut mărturii spectaculoase la emisiunea Voi cu Voicu. Cunoscutul avocat susține că are legături divine cu Arsenie Boca.

”Iată ce se petrece în vara lui 2018, în postul Sfintei Mării. Am înregistrat un număr de telefon Arsenie Boca. Într-o vreme când mergeam la Acces Direct și erau oameni care își spuneau durerea. Mergeam spre mașină și a strigat cineva de departe, o bătrână din Târgu Mureș. Mi-a zis că a trimis-o Arsenie Boca. Atunci i-am spus să vină la mine. De multe ori, îmi spunea niște lucruri care se întâmplau peste o săptămână sau două exact cum îmi spunea ea.

Într-o zi, mitropolitul Ardealului preasfințitul Laurențiu. A venit cineva la mine, eram pe drumul de la Mânăstirea Sâmbăta de Sus. Acel om m-a sunat și m-a întrebat dacă vreau să petrec puțin timp cu familia lui. M-am dus acolo și am vorbit multe.

Soția lui mi-a spus că Arsenie Boca a ajutat-o foarte mult, a lucrat în ea. A avut cancer și toți medicii nu i-au dat nicio șansă. S-a rugat la părintele Arsenie Boca să o vindece și așa a fost. I-am zis că Arsenie Boca e un fenomen, dar sigur că biserica va rândui atunci când Dumnezeu va da prin rânduiala de sus să îl canonizeze, am zis că nu e sfânt. Atunci am sunat-o pe bătrână și am întrebat-o dacă Arsenie Boca are vreun mesaj pentru mine. A spus că da. Mi-a transmis că Arsenie Boca va fi canonizat în curând dar nu va putea face mai mult decât acum. Întrebarea e de unde știa femeia că vorbeam în acel moment de canonizare”, a spus Daniel Ionașcu.