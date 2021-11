Din această epavă o femeie a ieșit pe propriile picioare. Povestea unei supraviețuiri miraculoase pe autostradă

Potrivit poliției, șoferița a fost lovită din spate de un camion în timp ce conducea, marți, pe I-5, autostradă care se întinde de-a lungul coastei de vest a SUA.

Fotografii distribuite de autorități arată cum autovehiculul femeii a fost complet sfărâmat sub roțile masivului camion.

În pofida tabloului șocant, femeia de la volan a scăpat din accident doar cu răni minore.

"Nu există cuvinte pentru a descrie coliziunea. În mod miraculos, se pare că a scăpat (femeia, n.r.) doar cu răni minore", a scris pe Twitter polițistul Rocky Oliphant.

There’s really not a word to describe this collision. Miraculously believed to be minor injuries. The car was struck from behind, folded the car in half, and semi came to rest on top of the car. In my 14 year career, I have never seen anything like it. https://t.co/iUsSNIhHYV pic.twitter.com/EPGI70s3Um