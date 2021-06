Informații și imagini noi despre crima din București. Ce spune tatăl fetiței care și-a pierdut mama

Roxana Ciucă, reporter Antena 3, vă transmite imagini chiar de la locuința agresorului, situată aproape de locul în care acesta și-a înjunghiat concubina în vârstă de 23 de ani.

Tânăra a fost înjunghiată, astăzi, de iubitul ei, în curtea casei din cartierul Militari, chiar sub ochii fetiţei ei în vârstă de patru ani.

Criminalul era sub influenţa băuturilor alcoolice

"Este plin de Poliție în scara blocului, acolo la etajul 5 unde el a fugit imediat cu cuțitul și cu hainele murdare. S-a sinucis. Așadar, se așteaptă Insitutul de Medicină Legală pentru a ridica trupul neînsuflețit. E important de precizat că s-a deschis un dosar de cercetare penală, dar ceea ce este cel mai greu, vorbim de o copilă de patru ani, de fetița victimei care a rămas acum, cel mai probabil în grija tatălui său, un bărbat cu care am și vorbit ceva mai devreme și spunea că știe faptul că fosta lui soție nu are un trai atât de bun cu concubinul său cu care era împreună de șase luni de zile. Astăzi s-au certat încă de la primele ore ale diminețiii și se pare că bărbatul era sub influența băuturilor alcoolice. Femeia voia să se despartă de el. Erau de șase luni împreună. Nu și-a mai dorit această relație, bărbatul nu a fost de acord. A tot amenințat-o, dar femeia nu s-a dus niciodată la Poliție să depună plângere, sau să sune la 112, ori să ceară ordin de restricție. Vom urmări îndeaproape desfășurarea evenimentelor, cert este că vorbim de un agresor care și-a luat zilele. A mai fost în trecut condamnat, a stat ani grei în spatele gratiilor pentru tâlhărie calificată. Urmărim desfășurarea evenimentelor și revenim cu detalii", a transmis Roxana Ciucă.

Mărturia fostului soţ al Andreei, despre bărbatul care a ucis-o: "Ştiam că a fost puscăriaş"

Avea fata doi ani când ne-am despărţit, dar am menţinut legătura pentru copil, bineînţeles, copilul nu are nicio vină. Fostul concubin ştiu că lucra la o firmă de curăţenie. Ştiu că avea anumite probleme, dar nu mi-a spus, că nu vorbeam de viaţa ei personală. Ştiam că e fost puscăriaş, mi-a zis ea odată că a bătut-o, chestii de genul, dar atâta tot. Fetiţa a fost martoră şi o voi duce la psiholog, imediat ce o să am posibilitatea.

Cine este criminalul care ucis-o pe tânăra mămică de 23 de ani

Ionuţ Alexandru Busa, tânărul căutat de poliţişti şi mascaţi după ce a omorât-o pe Andreea, iubita sa, sub ochii fetiţei ei, într-o casă din cartierul Militari din Bucureşti, a fost găsit mort, în casa sa.

Mascaţii porniţi în căutarea criminalului, ce părea a fi înarmat cu un cuţit, au mers la el acasă şi l-au găsit fără viaţă.

Bărbatul şi-a pus capăt zilelor înainte de a fi prins, iar medicii chemaţi nu au mai putut face nimic pentru a-l resuscita.

