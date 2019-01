Înregistrare explozivă din interiorul DNA: “Dacă începi urmărirea față de astea două judecătoare, îi trimite Adi în judecată, o să mai intre frica...Se mai linistesc

Curg pe banda rulanta inregistrarile din interiorul Directiei Nationale Anticoruptie. Dupa inregistrarile privind modul in care se fabricau dosare la DNA Ploiesti, cele in care fosta sefa DNA Laura Kovesi cerea decaparea premierului si cea in care actuala sefa DNA Anca Jurma discuta cu procuroarea Florentina Mirica, romanii pot afla acum si modul in care procurorii de la DNA Oradea, o alta structura vestita pentru nenorocirile comise, puneau la cale cumintirea judecatorilor.

Cunoscutul avocat Razvan Doseanu a difuzat un fisier audio de-a dreptul exploziv, cu discutii care ar fi fost purtate in 18 ianuarie 2018, in legatura cu o serie de judecatori din judetele Bihor si Satu Mare. Sunt discutii in care se cauta modalitati pentru “linistirea” judecatorilor, solutia identificata fiind aceea de incepere a urmaririi penale fata de magistrati, astfel incat “sa intre frica” in ei, scrie luju.ro.

