Un interlop din Timișoara și-a amenințat dușmanii cu pistolul într-un live pe Facebook, dar până să-i înfrunte s-a trezit cu mascații în casă

„Interlopii din Timişoara au venit pe mine... Au venit 70 – 80 de oameni peste mine, ai lui Deian şi ai lui Drăgan. Au venit şmecherii... Am decât şapte, opt luni de zile de când sunt afară. Am vrut să fac un pic de comerţ, de una alta, şi a auzit lumea că fac un pic de bani şi a venit să mă amendeze, să ceară taxă de protecţie pentru că am greşit, am fost la cineva să-i cer banii care mi-i datora. Toţi şmecherii din Timişoara m-au alergat, au vrut să mă omoare pe mine, pe familia mea.

Îi înjur până mă omoară ei pe mine sau îi omor eu pe ei, măcar pe trei. Am un pistol. Înainte să omor şapte, opt, ultimul mi-l trag eu în cap. Să ştiţi, că ultimul, eu mă omor. Ultimul, eu mi-l trag în cap. M-aţi nenorocit, de ce vreţi să mă nenorociţi? Îmi ameninţaţi copiii, măi interlopilor, măi gunoaielor?! Sunteţi nişte mizerii, mă!”, și-a strigat Sile Bocz disperarea în clipul video.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Spectacolul său nu a rămas însă fără urmări. Din fericire, nu cele pe care le aștepta interlopul. Miercuri dimineaţa, trupele speciale ale Poliţiei Timiş şi ale Serviciului de Investigaţii Criminale au descins la locuinţa lui Bocz, pentru percheziţii.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal