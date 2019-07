INTERVIU EXCLUSIV. Viorica Dăncilă, despre președinția română la Consiliul UE: „Toate discuțiile cu Iohannis și cu liderii europeni puteau duce la susținere, nu la atac”

Premierul României, Viorica Dăncilă, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Antena 3, în care a vorbit despre rezultatele președinției române la Consiliul Uniunii Europene.

„Înseamnă o muncă din partea Guvernului, din partea reprezentanților României la Bruxelles, înseamnă a putea să găsești consens, să găsești soluțiile potrivite atunci când mergi cu Comisia Europeană și Parlamentul European. A fost un succes președinția României la Consiliul UE. Era de așteptat pentru că am intrat pregătiți. În momentul în care am preluat-o, această preluare a fost foarte lină. Eram conștienți de faptul că alegerile europarlamentare au făcut ca toate aceste realizări să le condensăm în prima parte a anului. Noi a trebuit să facem toate aceste lucruri în trei luni de zile”.

„România a preluat președinția într-un context special, marcat de alegerile europarlamentare, marcat de Brexit, provocări pe care UE nu le-a avut până acum. A trebuit să dăm un răspuns și acestor provocări. A presupus o activitate complexă și mă bucur că la final de mandat pot să spun că România a dovedit că poate gestiona cu succes orice misiune la nivel european”.

Dăncilă a explicat că înainte de preluarea președinției a avut discuții atât cu Klaus Iohannis, cât și cu liderii europeni, și că acest lucru ar fi trebuit să „ducă la susținere, nu la atac”.

„Înainte de preluarea președinției am avut o discuție cu președintele României și i-am spus că cunosc foarte bine cum lucrează instituțiile eurioopene. Am discutat și cu Jean Claude Juncker, am venit foarte des la Bruxelles să vorbesc cu liderii europeni. Toate aceste lucruri puteau să ducă la susținere, nu la atac”.

„Multe lucruri care s-au spus despre România au condus la diverse percepții, dar ceea ce am făcut noi a schimbat aceste lucruri. Succesul României e succesul întregii construcții europene. Acest succes se acordă tututor statelor membre. Rezultatele vorbesc de la sine și avem aprecieri la final de mandat. Mulți nu aveau încredere în noi, dar iată că am dovedit că suntem bine pregătiți, că suntem responabili”.

„Eu cred că această perioadă de șase luni a rămas ca o pagina frumoasă din istoria țării noastre și istoria UE”.

„La Bruxelles, negocierea e principala armă politică. Poate nu vom reuși de fiecare dată, dar în majoritatea situațiilor sunt convinsă că vom reuși”, a mai spus Dăncilă.

Premierul a explicat că perioada de șase luni în care România a deținut președinția Consiliului UE s-a dovedit a fi un succes pentru țara noastră.

„Mesajul legat de președinția rotativă e un mesaj de mândrie. Prin toate aceste luni de muncă România a câștigat. Se vorbește despre România și despre români într-un mod pozitiv și ne bucură pe toți. România nu e așa cum au creionat-o alțiii. Sunt oameni care pot face lucruri foarte bune pentru țara lor”.