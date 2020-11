Ion Cristoiu: Dintotdeauna presa s-a preocupat de muieruștile din showbiz, care au pulpe, dar nu talent

Plângerile oamenilor de cultură că presa autohtonă se ocupă de fleacuri și nu de lucruri serioase, de chestiuni de tabloide, cum ar fi, de exemplu, dezlegarea misterului dacă rufăria intimă a cutărei starlete era neagră sau roz, sunt o realitate de nezdruncinat a spaţiului nostru public.

Deşi nu totdeauna o spun, distinşii lasă să se înţeleagă că presa, Presa cu p mare, se ocupă cu altceva decât cu năsucul muieruştilor, care nici măcar ca al Cleopatrei nu e, ca să justifice atenția acordată de media.

Face însă presa noastră de azi excepţie când cultivă nu pe autorii de cărţoaie academice sau pe doctorii docenţi în fisiune nucleară, ci pe muieruştile din aşa-zisul show-biz, care au pulpe, dar nu talent?

Întrebării îi dă un răspuns povestirea lui Anton Pavlovici Cehov Un călător de clasa întâi, tipărită în Novoe Vremia, din 23 august 1886.

Într-un compartiment de clasa întâi, un călător îşi provoacă vecinul de pe bancheta din faţă la un taifas despre glorie. Cel preocupat de afacerea asta se numeşte Krikunov şi e un foarte bun inginer. Suferă însă de o meteahnă. Vrea să fie vedetă.

Taifasul porneşte de la discuţia surprinsă de inginer la restaurantul gării, dintre câțiva tineri, despre renumele pe care unul dintre ei era pe cale să-l obţină. „Pe cât se pare, erau doi actori sau doi gazetăraşi microscopici oarecare” adaugă vorbăreţul.

Chiar din debut, inginerul se dezvăluie obsedat de popularitate, de glorie:

„Trebuie să vă spun, domnul meu, că pe vremea cînd eram şi eu mai tânăr, doream din toate puterile sufletului meu să-mi câştig un renume. Popularitatea era, ca să zic aşa, nebunia mea. De dragul ei am învăţat, am muncit şi mi-am prăpădit nopţile, de dragul ei am răbdat de foame şi mi-am ruinat sănătatea. Şi cred, în măsura în care pot să fiu imparţial, că am avut toate şansele s-o cuceresc. În primul rând, sunt de profesie inginer. De-a lungul vieţii mele, am construit în ţara noastră vreo douăzeci de poduri renumite, am executat instalaţii de apă în trei oraşe şi am lucrat nu numai în Rusia, dar şi în Anglia şi în Belgia… În al doilea rând, am scris nenumărate articole de specialitate. Şi în al treilea, domnul meu, încă din frageda mea copilărie, am avut slăbiciune pentru studiul chimiei. Ocupându-mă în orele libere de această ştiinţă, am descoperit mijloacele de a extrage unii acizi organici, aşa că numele meu poate fi găsit în toate manualele de chimie din străinătate. Tot timpul am fost în serviciu, am ajuns până la gradul de consilier de stat şi am o foaie calificativă admirabilă. Şi la ce-mi folosesc toate astea? Uite, sunt bătrân, mâine-poimâine dau, ca să zic aşa, ortul popii, şi-s tot atât de puţin cunoscut ca şi câinele cela negru, care aleargă pe terasament!”