Ion Țiriac, declarație-surpriză despre un român celebru: „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”

„Ilie Năstase e cel mai inteligent om de pe această planetă. Are 80 sau 85 de ani și nu a muncit nicio zi în viața lui. Iar acum i-a cumpărat soției o mașină de 250.000 de euro. Am auzit că Rădoi vrea să-și facă o mașină cadou dacă va califica naționala. Să vorbească cu Ilie. Mă întreb ce-și va mai cumpăra acum. Am auzit că avioanele s-au ieftinit”, a declarat Țiriac, potrivit GSP.ro.

Nu a durat mult și a venit și replica lui Ilie Năstase.

„Bancurile lui sunt vechi. Mai ajungeam eu numărul unu în lume dacă nu aș fi muncit? Nu cred! În vremea mea mă luptam cu titani ai tenisului, trebuia să muncesc pe brânci ca să-i înving. Credeți că era ușor?

S-a dat și el deștept. Da, poate că n-am muncit cât a muncit el, asta da, așa e, dar am muncit mult și eu. Toți muncim în viață. Mai mult sau mai puțin. Pentru un vis, pentru familie, pentru noi, pentru cei dragi", a spus Năstase, conform digisport.ro.