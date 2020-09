Istoria ceasurilor de mana, mult mai scurta decat ai crede

Indiferent ca este vorba despre ceasuri barbatesti de mana sau ceasuri de dama, le poarta atat de multa lume incat ai crede ca sunt prezente in societate inca din cele mai vechi timpuri.

Primii oameni care au inceput sa poarte ceasuri zi de zi au fost soldatii din Primul Razboi Mondial. Acestia se foloseau de acest mic accesoriu pentru a-si sincroniza mai bine manevrele militare. Multumita soldatilor, ceasurile au inceput sa beneficieze de o serie de dotari care s-au pastrat pana astazi:

Sticla foarte rezistenta. Adesea, sticla folosita pentru ceasuri era antiglont;

Cadran fosforescent, care facea vizibil ceasul chiar si pe timp de noapte.

Initial, ceasurile nu erau accesibile pentru toata lumea, insa dupa Primul Razboi Mondial au inceput sa fie produse in masa, ceea ce a dus la scaderea preturilor si la o popularitate din ce in ce mai mare a acestor accesorii.

In secolul XX, ceasurile de mana au fost o adevarata revolutie, fiind accesorii atat utile, cat si estetice. Astazi, si-au pierdut din eficienta, in conditiile in care putem sa ne conectam la momentul zilei de pe orice dispozitiv pe care il folosim, insa si-au pastrat calitatea estetica. Un ceas de buna calitate poate sa fie vedeta unui outfit reusit, motiv pentru care poti descoperi numeroase ceasuri dama si deopotriva ceasuri de barbati construite in asa fel incat sa atraga atentia.

Daca istoria ceasului de mana este scurta, istoria ceasului portabil are mai bine de 300 de ani

Faptul ca bratarile cu ceas nu au castigat prea repede popularitate nu inseamna ca ceasul nu a fost un succes inca de la prima aparitie a sa. Inca din secolul XVIII, atunci cand mecanismul ceasului era inca nou, oamenii au incercat sa transforme acest obiect intr-unul portabil. Dimensiunile ceasurilor au devenit din ce in ce mai mici, ceea ce le-a facut sa fie percepute drept bijuterii.

O simpla privire asupra istoriei secolului XIX arata ca aproape 50% dintre obiectele amanetate erau ceasuri, ceea ce demonstreaza aprecierea oamenilor vremii pentru aceste accesorii.

Cu sigurnata, ceasul va ramane in continuare perceput drept o bijuterie si va completa outfiturile casual, elegante si chiar outfiturile sport. Este bine, asadar, sa ai mereu la dipozitie un ceas, daca vrei imaginea perfecta.