Cercetătorul s-a referit, printre altele, și la ceea ce a numit 'autosovietizarea' românească. FOTO: Agerpres

Istoricul Cosmin Popa, cercetător științific la Institutul de Istorie 'Nicolae Iorga' al Academiei Române, a afirmat, joi, la 80 de ani de la alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946, că istoria nu se termină niciodată și că oricând pot interveni schimbări dramatice de tabere în prezentul unei țări, potrivit Agerpres.

Popa, specializat în istoria URSS-Rusiei și istoria Europei Centrale și de Sud-Est, perioada comunistă și contemporană, a participat la conferința științifică 'Sub umbra 'Soarelui'. Falsificarea alegerilor din noiembrie 1946 și instalarea comunismului', găzduită de Institutul de Istorie 'Nicolae Iorga'.

'În primul rând, cred că cel mai important învățământ este că istoria nu se termină niciodată și că falsificări ale alegerilor, schimbări dramatice de tabere pot interveni oricând în istorie și mai ales în prezentul unei țări', a declarat istoricul pentru Agerpres.

În referatul cu tema 'Alegerile din toamna anului 1946 din România, în contextul priorităților sovietice din Europa Orientală', cercetătorul s-a referit, printre altele, și la ceea ce a numit 'autosovietizarea' românească.

'Pe lângă presiunile sovietice și pe lângă efectul acțiunii instituțiilor sovietice, începând cu Armata Roșie și sfârșind cu Partidul Comunist Bolșevic, asupra societății României, care au dus în cele din urmă la sovietizare, în paralel, a avut loc un proces de autosovietizare, de sovietizare voluntară a României, practic, o cursă pentru încrederea și dispoziția ocupanților sovietici, în care foarte mulți politicieni români au căutat să supraliciteze, uneori mai mult decât cereau interesele și prioritățile sovietice, în sensul transformării rapide a României într-un satelit al URSS', a spus Popa.

El a arătat că în această postură s-au aflat chiar reprezentanți ai partidelor democratice din România anilor '45 - '46.

'Partidele democratice nu sunt lipsite de tentațiile ticăloșiei, așa cum, cu siguranță, nu sunt nici partidele autoritare. Deci, din acest punct de vedere, cred că nu există o graniță foarte clară între partidele democratice și partidele autoritare, când, de fapt, discutăm despre calitățile umane și morale sau absența lor', a apreciat Popa.

Paralela cu alegerile din 2024

Cosmin Popa a susținut că alegerile prezidențiale din România de acum doi ani 'conțin puternice elemente de democrație controlată', 'o serie de operațiuni tehnice speciale' influențând 'radical' rezultatul votului.

'Cu siguranță, alegerile de acum doi ani, privite în ansamblul lor, atât desfășurarea campaniei electorale, cât și decizia statului român de anulare a rezultatelor lor conțin puternice elemente de 'democrație controlată', aproape de democrație suverană, în sensul în care regimul putinist întrebuințează acest termen. Deci, da, ca și atunci (în 1846 n.r.), și acum am avut o serie de operațiuni tehnice speciale care au influențat radical rezultatul votului și care au lipsit poporul suveran de forma și capacitatea de a-și spune cuvântul. În sensul în care, atâta vreme cât opțiunile electorale, opțiunile populare sunt puternic marcate de intervenții tehnice, tehnologice din afară, menite să canalizeze aceste opțiuni, apoi, în condițiile în care statul n-a avut nici capacitatea și nici instituțiile să apere publicul de astfel de interferențe, fie că au venit dinăuntru, fie că au venit din afara României, de fapt, nu are nicio importanță, anularea rezultatelor alegerilor aproape că a completat un scenariu 'conspiraționist'. Așa ar fi unii tentați să spună, dar, din păcate, noi, împreună, știm că este mai degrabă vorba de incompetență și de slăbiciunea unor instituții al căror buget nu face decât să crească de la an la an', a fost de părere cercetătorul.

În opinia sa, 'sistemul politic românesc se dovedește incapabil să genereze foarte multe idei noi', ceea ce conduce la o criză cu 'pandant al deplasării către părțile extreme ale spectrului politic, fie el stânga sau dreapta'.

'Nu aș putea spune că o apetență pentru stânga, pentru comunism. Este, mai degrabă, cred, o dezamăgire, o criză a credibilității vechiului sistem politic, fără ca această criză să genereze lucruri cu adevărat noi. Deci, din punctul meu de vedere, în momentul de față, sistemul politic românesc se învârte așa, într-un cerc vicios, se dovedește incapabil să genereze foarte multe idei noi. Practic, a scos de pe agenda publică problema calității guvernării, problema competenței, problema corupției, ajungând să ne mulțumim cu prestații politice și profesionale în cel mai bun caz intermediar. Deci, da, suntem într-o criză, iar această criză are și acest pandant al deplasării către părțile extreme ale spectrului politic, fie el stânga sau dreapta', a explicat Cosmin Popa.

La conferința dedicată falsificării alegerilor din noiembrie 1946 și instalării comunismului în România au susținut comunicări științifice cercetători și cadre universitare de la Institutul de Istorie 'Nicolae Iorga', Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Universitatea 'Babeș-Bolyai', Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 și Societatea Română de Radiodifuziune.

Comunicările au analizat contextul internațional al alegerilor și locul României între prioritățile sovietice din Europa Orientală, fiind abordate campania electorală, propaganda și discursul politic din presa vremii, rolul intelectualilor și al partidelor de stânga, precum și mecanismele instituționale ale falsificării. De asemenea, au fost prezentate consecințele scrutinului asupra cultelor religioase și memoria alegerilor, reflectată în mărturiile de istorie orală.