Dr. Ion Alexie din Las Vegas explică tratamentul anti-COVID cu Ivermectină: "Din 50 de pacienţi, n-a ajuns niciunul la ATI. Majoritatea s-au externat"

Ion Alexie a folosit ivermectina şi pentru sine, şi pentru pacienţii de la clinica unde lucrează. Rezultatele sunt cel puţin încurajatoare.

Dr. Alexie: Iau lunar Ivermectină

"Iau Ivermectină lunar, nu numai eu, ci şi foarte mulţi medici. Previne îmbolnăvirea, dar nu neapărăat prin generare de anticorpi, aşa cum face vaccinul. Nivelul de Ivermectină rămâne în corpul nostru multe săptămâni şi nu se poate multiplica în celulele noastre, pentru că Ivermectina blocheză nişte proteine numite importine, care importă fragmente din virus în nucleu şi în citoplasmă şi nu-l mai lasă să se multiplice.

Din septembrie până în ianuarie am tratat foarte puţini pacienţi, pentru că spitalul ne-a blocat Ivermectina, pentru că National Institute of Health nu era de acord s-o folosim. Din 15 ianuarie am 50 pacienţi majoritatea au plecat, mai am câţiva în spital. I-am pus pe toţi din prima zi pe Ivermectină. Din cei 50 nu a ajuns niciunul la ATI, starea sănătăţii niciunuia nu s-a deteriorat - şi-i urmăresc cu atenţie.

Dr. Ion Alexie: Administrarea de Ivermectină, potrivită pentru cei în stadiile incipiente, pentru ca aceştia să nu ajungă la ATI

Părerea mea este următoarea: mulţi oameni în România nu vor să se vaccineze sau nu au vaccinul iar unii dintre ei nu se vaor vaccina niciodată. Pacienţii care nu sunt foarte bolnavi nu se califică pentru nuciun tratament de COVID.

Nu se califică pentru remdesivir decât dacă sunt hipoxici, nu se califică pentru dexametazonă - şi toate aceste tratamente se fac în spital. Important este să folosim Ivermectină pentru tratamentul celor care s-au infectat, dar care sunt în stadiile incipiente ale bolii, pentru a nu ajunge la terapie intensivă şi să încercăm să dăm la cei care nu vor să se vaccineze sau încă nu s-au vaccinat, până când se hotărăsc dacă se vaccinează.

Personal iau şi Ivermectină şi m-am şi vaccinat, pentru că sunt directorul secţiei Boli Infecţioase şi în fiecare zi mă întrebau 20 de oameni dacă m-am vaccinat, ca să facă şi ei ce am făcut eu", a spus Ion Alexie.

Medicul român a precizat că urmează să-i fie administrată cea de-a doua doză de vaccin în următoarele zile

Folosirea Ivermectinei ca tratament împotriva infecţiei cu COVID a fost semnalată şi de omul de afaceri Gigi Becali

"Încercam să convingem Ministerul Sănătății să bage Ivermectina ca tratament, pentru că francezii și nemții l-au aprobat. Cu Ivermectina te vindeci cu 5 euro și e și de 10 ori mai bună. Nu o am în clinică, o dau doar prietenilor, nu se poate vinde oficial. La Arbidol nu e problerma, dar Ivermectina o cumpăr eu din Ucraina, costă 5 dolari (...)

Virusul e un fleac, e mai ușor ca o răceală, dar daca îl iei din timp, altfel te duci la ATI, nu te mai intelegi cu el. Eu sunt factor de acțiune, dacă mă lăsau pe mine, în 3-4 luni de zile era rezolvată treaba, băgam medicamente în farmacii să se vindece oamenii, cu 10 euro... Vedem că Arbidol e bun, Ivermectina putem să o producem noi, la fel și Arbidolul. Eu la mine în farmacie pot produce Ivermectina și Arbidol. Dacă mă organizam într-o lună de zile, făceam un laborator de fabricat și terminam cu COVID-ul."