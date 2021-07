Judecătoare din Cluj: ”Din septembrie în sala mea de judecată masca nu mai e obligatorie”

„Anunt! Din septembrie in sala mea de judecata masca nu mai e obligatorie! Voi face anuntul la fiecare sedinta de judecată pe care o voi prezida.Cat am condus sedintele, in toată pandemia, nu am purtat masca.Vara placuta tuturor!

P.S. Pentru ca va vad reactiile, vreau sa mentionez ca masca la mine in sala nu a fost niciodata obligatorie. Cand oamenii se sufocau sau nu ne întelegeam le ceream sa dea masca jos, tot timpul asta. In special la ultimul cuvant la inculpati. A fost liberul arbitru, cine a vrut da, cine nu, nu. Nu am fortat pe nimeni”, a scris judecătoarea într-un mesaj pe Facebook, potrivit știripesurse.ro.

Declarațiile Adinei Daria Lupea vin în contextul în care în România starea de alertă a fost prelungită cu încă 30 de zile, începând cu ziua de luni, 12 iulie, de când intră în vigoare o serie de noi reguli anti-Covid privind obligativitatea purtării măștii de protecție.



„Principala modificare faţă de măsurile aflate în vigoare vizează creşterea perioadei pentru care sunt aplicabile exceptările de la măsurile de prevenire şi control al răspândirii COVID-19 pentru persoanele care au trecut prin boală de la 90 la 180 de zile ulterioare datei confirmării infectării cu SARS-CoV-2”, informa CNSU.

Mai exact, la competiţiile sportive desfăşurate în spaţii deschise, unde va fi permisă inclusiv participarea persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 (anterior era prevăzut un interval de până la 90 de zile pentru persoanele care au trecut prin boală).

De asemenea, se menţin prevederile referitoare la participarea persoanelor vaccinate şi a celor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.

Printre altele, este prevăzută menţinerea obligativităţii purtării măştii de protecţie în spaţiile publice, pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, staţii pentru transportul în comun, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă sau în alte zone cu potenţial de aglomerare.



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal