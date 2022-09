Jurnaliști români, prinși într-un schimb de focuri pe frontul ucrainean, în timpul unei transmisiuni în direct

Totul s-a petrecut ieri la intrarea în oraşul Kupiansk, în regiunea Harkov. Câteva bombe au aterizat la o distanță de aproximativ 20 de metri de locul unde se afla echipa de jurnaliști.

Cuprinși de spaimă, aceștia s-au culcat la pământ lângă o mașină ca să se adăpostească. După câteva clipe, jurnaliștii au fost îndemnați să urce în mașină și ulterior au părăsit în grabă zona atacată.

"Sunt bombardamente puternice chiar în acest moment, iar militarii ne-au spus să stăm culcați pe jos. Acum trebuie să plecăm. Ne-au spus să plecăm imediat", a afirmat Alex Costache, jurnalist TVR.

Potrivit sursei citate, ghidul care îi insoțește a văzut totul.

"Eram la intrarea în oraşul Kupiansk, au fost fouă explozii, foarte aproape de noi. Poate la o distanţă de 20 - 25 de metri de noi. Am văzut explozia în pădure", Andrei Kovalenko.

Trimisul special al TVR în Ucraina, Alex Costache a relatat apoi despre acest eveniment, spunând că în acele momente, cuprins de frică a alergat instinctiv către mașină.

"Trebuie să recunosc, m-a cuprins frica în acel moment, pentru că nu știam câte lovituri vor mai fi și dacă ne va nimeri vreuna. Am alergat instinctiv către mașină, iar militarii au strigat către noi să ne aruncăm pe burtă, ceea ce am și făcut, lângă roată.

Acolo cumva m-am simțit mai în siguranță, dar în continuare nu știam ce să facem. Militarii au strigat din nou la noi să plecăm - au strigat înjurând să plecăm mai repede de acolo, ceea ce am și făcut. Eram la intrarea în Kupiansk, iar armata nu ne-a lăsat să intrăm pentru că erau bombardamente. Noi eram cam amărâți din cauza acestui lucru, dar până la urmă am înțeles de ce nu am fost lăsați", adaugă trimisul special al TVR în Ucraina, potrivit adevarul.ro.