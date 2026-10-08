CCR dă dreptate Consiliului Concurenței: Poate utiliza informaţii şi documente colectate de alte autorităţi şi instituţii publice

<1 minut de citit Publicat la 15:25 08 Oct 2026 Modificat la 15:25 08 Oct 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Consiliul Concurenţei poate folosi, în condiţiile legii, informaţii şi documente colectate de alte autorităţi şi instituţii publice în desfăşurarea activităţilor specifice acestora, a decis joi Curtea Constituțională a României, potrivit Agerpres.

„Decizia CCR a fost pronunţată în contextul unui litigiu privind sancţiunile în valoare de 10,3 milioane lei, aplicate de Consiliul Concurenţei, în 2018, unui număr de 13 companii pentru împărţirea contractelor la licitaţiile organizate de SNTGN Transgaz SA Mediaş.

Licitaţiile vizau atribuirea unor contracte de construcţie a conductelor de transport al gazelor naturale şi de execuţie a lucrărilor conexe.

Prin decizia pronunţată, Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate, confirmând compatibilitatea acestei prevederi cu Legea fundamentală”, a transmis Consiliul Concurenţei, într-un comunicat de presă.



Decizia CCR este importantă pentru activitatea Consiliului Concurenţei, întrucât confirmă constituţionalitatea cadrului legal care permite valorificarea informaţiilor obţinute de alte autorităţi publice în identificarea şi investigarea posibilelor practici anticoncurenţiale.



„Cooperarea interinstituţională reprezintă un instrument important în depistarea încălcărilor legislaţiei concurenţei, în special în cazurile care vizează trucarea licitaţiilor publice”, se mai precizează în comunicat.