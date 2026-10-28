Curtea de Apel București judecă cererea DIICOT de prelungire a arestului lui Călin Georgescu. Mandatul actual expiră la 23.59

Curtea de Apel Bucureşti judecă astăzi cererea DIICOT de prelungire a arestului pentru Călin Georgescu. FOTO: Captura video Antena 3 CNN

Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti decid miercuri dacă prelungesc cu 30 de zile mandatul de arestare preventivă a lui Călin Georgescu sau mențin decizia Tribunalului de a-l elibera sub control judiciar. Actualul mandat al lui Călin Georgescu expiră miercuri la 23.59. În fața instanței au început să se adune susținători.

Decizia finală asupra măsurii preventive a lui Călin Georgescu urmează să se stabilească în completul de doi judecători de la Curtea de Apel.

În cazul în care pronunțarea se va amâna, iar mandatul va expria, Georgescu va putea să părăsească arestul. În acest moment toate variantele sunt pe masă: dacă judecătorii resping contestația DIICOT, Georgescu va fi plasat sub control judiciar, dacă vor admite contestația DIICOT, Georgescu rămână încă 30 de zile în arest, dacă nu se pun de acord, este nevoie de complet de divergență.

Tribunalul București a decis luni că măsura controlului judiciar pentru Călin Georgescu este „suficientă”, iar arestarea preventivă „nu se mai justifică”, deoarece „nu există probe pentru noile acuzații, se arată în motivarea instanței”, au declarat surse judiciare.

Astfel, instanța a stabilit că „în dosarul cauzei nu există minime elemente de fapt din care să rezulte comiterea de către inculpat a infracțiunilor menționate.”, iar „presupusa intenție de alterare sau distrugere a unor mijloace de probă [...] nu este susținută de materialul probator indicat de procuror, situându-se doar la nivelul unor simple supoziții ale organului de urmărire penală.”, conform sursei citate.

Tribunalul a mai stabilit că „din probele administrate nu reies elemente de natură a forma convingerea judecătorului că lăsarea în libertate a inculpaților, la acest moment, ar prezenta un pericol concret pentru ordinea publică.”

Totodată, în motivarea instanței, judecătorul a apreciat că inculpații „ nu s-au sustras urmăririi penale, nu au încercat în vreun fel să influențeze probațiunea în cauză.”

Decizia a fost luată în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. El se află în Arestul Central al Capitalei din 29 septembrie.