Codul penal, în varianta adoptată luni de parlamentarii Comisiei speciale de modificare a legilor Justiţiei, pune accentul pe respectarea legii şi pe diminuarea abuzurilor, a declarat luni preşedintele acestui for, Florin Iordache.

"Azi am finalizat dezbaterile şi la Codul penal, un Cod penal care cred eu că pune în principal accent pe respectarea legii, pe diminuarea abuzurilor, pentru că am constatat în ultima perioadă, în foarte multe cazuri, cetăţeni care ani de zile au fost târâţi în justiţie şi în final au fost achitaţi. În aceste condiţii, din punctul meu de vedere, nu sunt decât două concluzii - una fie există o rea credinţă şi gravă neglijenţă şi atunci trebuie să ne uităm în legea care stabileşte statutul judecătorilor şi procurorilor - înseamnă că acolo s-a făcut o cercetare abuzivă -, fie legea este atât de neclară încât dă posibilitatea în anumite cazuri să existe această cercetare abuzivă a cetăţenilor. Eu consider că în acest moment Codul penal, aşa cum a rezultat în urma dezbaterilor şi care va intra mâine în dezbaterea Senatului şi va ajunge la Camera Deputaţilor - sunt amendamente care vor fi discutate până va deveni forma finală - este o lege mai bună. Cu toţii ne dorim ca în primul rând abuzurile să fie stopate. În acelaşi timp, ne dorim ca toţi cei care încalcă legea, într-un fel sau altul, să plătească şi, fără îndoială, aşa cum am reglementat în acest moment, eu consider că este un pas înainte în concordanţă cu ceea ce ne-am propus", a declarat Iordache, la finalul şedinţei Comisiei în care a fost adoptat raportul la Codul penal.

Întrebat dacă parlamentarii majorităţii şi-au propus să închidă foarte multe dosare, aşa cum susţine DNA, Iordache a negat.

"Nu ne-am propus, ne-am propus să nu mai existe posibilitatea abuzurilor, ca acei cetăţeni care abuziv ani de zile au fost târâţi în instanţă şi după ani de zile s-a constatat că aceşti oameni au fost achitaţi - să nu mai avem în continuare oameni nevinovaţi care să fie târâţi şi asupra cărora să existe acea prezumţie de 'penal'. Penali sunt atunci când o instanţă definitiv se pronunţă şi acel om este condamnat. Până atunci există prezumţia de nevinovăţie pe care noi am stabilit-o", a susţinut el.

Potrivit acestuia, modificările aduse articolului 297 Cod penal referitor la abuzul în serviciu ţin cont de deciziile CCR.

"Am ţinut cont de cele două hotărâri ale CCR care ne cereau să definim foarte clar abuzul în serviciu. Pentru noi, în acest moment, nu neapărat prejudiciul era cel mai important, pentru că aţi văzut că atunci când discutăm de un prejudiciu a fost acel prag minimal stabilit de ministrul Justiţiei. (...) Am dorit să stabilim foarte clar că acel funcţionar public, atunci când în atribuţiile sale are o lege sau o Ordonanţă sau o OUG şi trebuie să îndeplinească anumite atribuţii şi în atribuţiile sale de serviciu încalcă - că încalcă voit, că încalcă pentru a obţine un anumit folos material - acea persoană trebuie să răspundă. Noi considerăm - aşa cum am definit abuzul în serviciu, articolul 297, că el corespunde cerinţelor CCR", a arătat deputatul PSD.

El a adăugat că în zilele următoare parlamentarii vor dezbate fiecare articol în parte şi a precizat că, de fapt, abuzul în serviciu "nu a fost o miză".