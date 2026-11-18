Judecătorii au admis astfel înlocuirea arestului preventiv dispus la sfârșitul lui septembrie de Curtea de Apel București, Secția I Penală. Cei doi vor fi eliberați din arest, dacă nu sunt reținuți sau arestați în altă cauză, și vor fi plasați în arest la domiciliu imediat ce încheierea rămâne definitivă.
Pe toată durata măsurii, ambii inculpați vor purta permanent o brățară electronică de supraveghere. Sunt obligați să se prezinte la judecător ori de câte ori sunt chemați și să comunice periodic informații despre mijloacele lor de existență. Casa o pot părăsi doar ca să se prezinte în fața organelor judiciare, atunci când sunt chemați.
Instanța le-a interzis să ia legătura, direct sau indirect, cu reprezentantul firmei care se consideră păgubită sau cu membrii familiei acestuia, unul cu celălalt, cu un alt bărbat implicat în dosar și cu martorii din cauză.
Una dintre cele mai importante restricții, mai ales pentru Călin Georgescu, este cea privind aparițiile publice. Potrivit încheierii, cei doi sunt obligați „să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice”. De asemenea, nu au voie să dețină, să folosească sau să poarte arme.
Judecătorii le-au atras atenția că, dacă încalcă cu rea-credință măsura sau obligațiile impuse, arestul la domiciliu poate fi înlocuit din nou cu arestul preventiv. Respectarea obligațiilor va fi verificată de poliția din zona în care locuiește fiecare.
Decizia nu este definitivă. Încheierea poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.
Știrea inițială
Judecătorii Tribunalului Ilfov au analizat măsura preventivă la doar câteva zile după ce procurorii au trimis dosarul în judecată. Dacă magistrații vor decide ca el să rămână în arest preventiv, Georgescu va fi transferat la penitenciarul Rahova.
Luni, susținătorii lui Georgescu au blocat strada în fața Tribunalului Ilfov, au traversat continuu pe trecerea de pietoni, iar polițiștii rutieri au restricționat traficul rutier în zonă și au anunțat rute alternative pentru șoferi.
Între timp, Curtea de Apel București a stabilit pentru vineri termen cu privire la constestația DIICOT față de înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, așa cum a decis Tribunalul București.
Călin Georgescu a fost trimis în judecată, joi, în dosarul în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. În același dosar a fost trimis în judecată și omul de afaceri Ionel Rusen. Procurorii DIICOT au stabilit că Georgescu a avut calitatea de lider care a coordonat întreaga activitate infracțională. Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.