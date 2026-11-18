Măsura arestului la domiciliu va dura 30 de zile și începe să curgă doar după ce decizia rămâne definitivă. Călin Georgescu va sta în casa din comuna Mogoșoaia, iar Ionel Rusen, în locuința sa din București. Niciunul nu are voie să plece de acasă fără permisiunea judecătorului.

Judecătorii au admis astfel înlocuirea arestului preventiv dispus la sfârșitul lui septembrie de Curtea de Apel București, Secția I Penală. Cei doi vor fi eliberați din arest, dacă nu sunt reținuți sau arestați în altă cauză, și vor fi plasați în arest la domiciliu imediat ce încheierea rămâne definitivă.

Pe toată durata măsurii, ambii inculpați vor purta permanent o brățară electronică de supraveghere. Sunt obligați să se prezinte la judecător ori de câte ori sunt chemați și să comunice periodic informații despre mijloacele lor de existență. Casa o pot părăsi doar ca să se prezinte în fața organelor judiciare, atunci când sunt chemați.

Instanța le-a interzis să ia legătura, direct sau indirect, cu reprezentantul firmei care se consideră păgubită sau cu membrii familiei acestuia, unul cu celălalt, cu un alt bărbat implicat în dosar și cu martorii din cauză.

Una dintre cele mai importante restricții, mai ales pentru Călin Georgescu, este cea privind aparițiile publice. Potrivit încheierii, cei doi sunt obligați „să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice”. De asemenea, nu au voie să dețină, să folosească sau să poarte arme.

Judecătorii le-au atras atenția că, dacă încalcă cu rea-credință măsura sau obligațiile impuse, arestul la domiciliu poate fi înlocuit din nou cu arestul preventiv. Respectarea obligațiilor va fi verificată de poliția din zona în care locuiește fiecare.

Decizia nu este definitivă. Încheierea poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

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