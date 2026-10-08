La o zi după decizia CCR, Instanța Supremă decide astăzi dacă magistrații primesc restanțele salariale de aproape un miliard de euro

La o zi după decizia CCR, Instanța Supremă decide astăzi dacă magistrații primesc restanțele salariale de aproape un miliard de euro. FOTO: Getty Images

Înalta Curte de Casație și Justiție decide joi dacă respinge sau admite recursul Guvernului în ceea ce priveşte restanţele salariale. Miza este de aproape un miliard de euro.

Concret, este vorba despre procesul intentat de Guvern față de decizia primei instanțe prin care se dispunea plata restanțelor salariale către magistrați.

Înalta Curte decide dacă admite sau respinge recursul Excutivului față de această hotărâre, după ce, Curtea Constituțională a stabilit miercuri că nu este un conflict constituțional între puterea executivă și instanța supremă și că procesul poate continua. Astfel, Curtea Constituțională a României a dat dreptate Înaltei Curți de Casație și Justiție, pe tema restanțelor salariale de 1 miliard de euro ale magistraților.

Sesizarea făcută de premierul interimar ilie Bolojan a fost respinsă ca inadmisibilă, a comunicat CCR.

În luna martie, Înalta Curte de Casaţie a sesizat Curtea de Apel Bucureşti, solicitând obligarea Guvernului să achite 4,8 miliarde lei, sume reprezentând restanţe salariale câştigate prin procese sau penalităţi la aceste restanţe.

Cererea de chemare în judecată a fost semnată de preşedinta Înaltei Curţi, Lia Savonea, iar acţiunea a fost soluţionată în timp record, chiar de la primul termen al procesului.

Prima instanţă a stabilit în afara acestei sume şi penalităţi de 1% pe zi din această sumă, care reprezintă 48 de milioane de lei pe zi, deci, aproximativ 9 milioane de euro, în afara amenzilor.

Curtea de Apel București a mai stabilit că Guvernul şi Ministerul de Finanţe trebuie să pună în executare decizia în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei, cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întârziere, dar şi amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere.

De cealaltă parte, Ilie Bolojan spunea că instanța își depășește sfera de atribuții cu o asemenea decizie, iar Ministerul Finanțelor spunea că o astfel de decizie duce la destabilizarea bugetului anual.

După ce sesizarea lui Bolojan a fost respinsă la CCR, procesul continuă, iar joi e așteptată o decizie.