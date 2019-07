Lovitură pentru omul lui Kovesi din CSM. ÎCCJ redeschide un dosar care îl vizează pe judecătorul Bogdan Mateescu

foto: Facebook/ Bogdan Mateescu

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis marţi o cerere a Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) de redeschidere a anchetei într-un dosar pe numele judecătorului Bogdan Mateescu, membru al CSM, dosar închis în anul 2018 de către DNA.



"Admite cererea de confirmare a redeschiderii urmăririi penale, formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie, în dosarul nr. 221/P/2017 înregistrat la Secţia de combatere a corupţiei din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. În baza art. 335 alin. 4 Cod de procedură penală confirmă ordonanţa nr.183/II/2/2019 din 28 mai 2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie, prin care s-a dispus infirmarea ordonanţei de clasare nr.221/P/2017 din data de 21.08.2018 şi redeschiderea urmăririi penale în dosarul nr. 221/P/2017 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei, în vederea completării urmăririi penale, cu privire la faptele pentru care s-a început urmărirea penală", se arată în decizia Instanţei supreme.



Pe de altă parte, judecătorii au admis două cereri formulate de Bogdan Mateescu şi Parchetul General şi au sesizat

Curtea Constituţională cu excepţii de neconstituţionalitate privind art. 88 (1) alin. 6 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, modificate prin art.14 pct.4 din OUG 7/2019, art. 88 (1) - art. 88 (9) din Legea nr. 304/2004, dar şi a OUG 90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie.



Potrivit presei centrale, dosarul îl vizează pe judecătorul Bogdan Mateescu, pe tatăl acestuia, Mihai Mateescu, care este primar PNL în oraşul Băile Govora, dar şi pe Marin Cotescu, senator PNL în legislatura 2012 - 2016.



Bogdan Mateescu s-a pronunţat în mai multe rânduri pentru desfiinţarea Secţiei speciale pentru anchetarea magistraţilor.

Bogdan Mateescu a reacționat pe Facebook după ce ÎCCJ a anunțat că a admis cererea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) de redeschidere a anchetei într-un dosar pe numele său:

"Am luat azi act de redeschiderea urmaririi penale solicitata de seful, pe atunci, al SIIJ, intr-un dosar penal constituit in urma unui denunt anonim, despre care nu am avut cunostinta si care fusese inchis constatandu-se ca fapta nu exista, fara a avea vreo calitate in el.

Nu comentez proceduri in curs, asa cum v-am obisnuit, ci le respect. Nu am nimic de ascuns si voi demonstra asta fara niciun dubiu, chiar dincolo de absurdul, ridicolul unor situatii.

Totusi, ma deranjeaza enorm fabulatiile din acea parte a presei, o stim cu totii foarte bine, astfel incat de data aceasta ma voi adresa justitiei in mod hotarat.

Ceea ce ma doare cel mai mult este murdarirea familiei mele. Parintii mei sunt niste oameni exceptionali si cred sincer ca nu merita asta.

Astept derularea tuturor procedurilor, o voi face din apartamentul meu de doua camere, sunt convins ca si tatal meu o va face din apartamentul lui de doua camere, singurele locuinte pe care le detinem fiecare. Eu-dupa 14 ani de magistratura, el, impreuna cu mama mea, dupa 20 de ani de primarie si dupa o viata de munca.

Pana atunci, salut publicarea Rapoartelor Greco si, asa cum am solicitat, imi voi expune parerea si in cadrul dezbaterilor din Consiliu.

Nu comentez acum mai mult, mai ales paradigma "daca vecinul nu se spala pe maini, atunci nici noi nu trebuie sa ne spalam pe nicaieri", ar fi chiar dezonorant pentru mine.

Vreau, insa, o dezbatere onesta si voi participa din plin la ea, cu toata buna credinta si cu toata obiectivitatea", a scris Bogdan Mateescu, pe Facebook.

sursa: Facebook/ Bogdan Mateescu