Magistraţi respinşi la testul psihologic, sentinţele rămân în picioare

Luju.ro a prezentat o rezoluţie publicată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care arată că şapte magistraţi înscrişi la concursul de numire în funcţii de conducere la curţi de apel, tribunale şi judecătorii au picat din motive psihologice.

În sesiunea de toamnă 2021, CSM a declarat incompatibili cu ocuparea unor funcţii de conducere la instanţe cinci magistraţi care au candidat pentru promovare.

Le sesiunea din iunie 2021, alţi doi magistraţi candidaţi la conducerea unor instanţe au picat testul psihologic, notează luju.ro.

"Noi suntem siguri că nu este recomandată promovarea lor sau poate că la unii nu e recomandabil nici să rămână cu ciocănelul în mână la instanţă. Pentru că dacă vrei să mergi la un post mai înalt dai acest test, altfel poţi ră rămâi la instanţă chiar dacă eşti, ne amintim cazul zguduitor al judecătorului Bogdan Ion Tudoran, care din spitalul de psihiatrie, internat la psihiatrie, redacta decizii de instanţă, deşi trimisese hârtii precum că este la psihiatrie.

Şi redacta sentinţă şi îl trimitea pe fiul său să o ducă la instanţă, iar sentinţa rămâne valabilă", a declarat Adrian Ursu în cadrul emisiunii Exces de putere de la Antena 3.

Probabil, sentinţele date de cei şapte judecători care nu au trecut în acest an testul psihologic vor rămâne valabile, chiar dacă sunt de pus sub îndoială.

"Avem un program pentru definirea profilului şi noi baterii de teste tocmai pentru a evalua cine nu este compatibil pentru această profesie. Poate cu altele, se poate. Dar aici se cer nişte elemente de conduită, de echilibru şi aşa mai departe.

Am văzut multe excese şi multe scălămbăieli şi atunci încercăm prin acest proiecte să aşezăm. Dar trebuie să spunem că există un stres ocupaţional foarte mare. Au fost destui care au căzut sub acest stres pentru că sistemul ca atare de justiţie nu are pregătite mecanismele de suport, de briefing, de sprijin.

Nu este în sarcina jusiţiabilului să rezolve această problemă, ci în sarcina admnistratorilor. Imaginaţi-vă că aveţi un proces sau două toată viaţa şi daţi de un asemenea specimen care urlă în sală sau de procuror care învârte pistolul sau lucruri de genul acesta. Vă imaginaţi că toţi sunt la fel.

Şi degeaba se supără magistraţii că societatea are o părere despre ei, dacă nu avut grijă să îi cureţe pe cei cu care unii oameni se întâlnesc şi îşi imaginează că toţi sunt la fel", a declarat Victor Alistar, membru al CSM.

