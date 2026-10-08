O delegație a ICCJ a făcut o vizită la Curtea de Justiție a UE. Care au fost subiectele discutate

2 minute de citit Publicat la 18:08 08 Oct 2026 Modificat la 18:14 08 Oct 2026

O delegație a ICCJ a făcut o vizită la Curtea de Justiție a UE. Sursa foto: Agerpres

În perioada 5 - 6 octombrie 2026, o delegație a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României a efectuat o vizită de lucru la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la Luxemburg. Vizita s-a înscris în preocuparea comună a celor două instituții pentru consolidarea dialogului jurisdicțional și dezvoltarea cooperării judiciare europene.

Delegația Înaltei Curți de Casație și Justiție a fost alcătuită din:

– Adina Oana SURDU, Președintele Secției a II-a civile;

– Cristina TRUȚESCU, judecător, Secția I civilă;

– Adina Georgeta PONEA, judecător, Secția I civilă;

– Ileana Ruxandra TIRICĂ, judecător, Secția I civilă;

– Carmen Mihaela VOINESCU, judecător, Secția de contencios administrativ

și fiscal;

– Luminița CRIȘTIU-NINU, judecător, Secția penală;

– Diana FLOREA BURGAZLI, judecător, Secția I civilă;

– Ionel FLOREA, judecător, Secția de contencios administrativ și fiscal;

– Ștefan Ioan LUCACIUC, judecător, Secția a II-a civilă;

– Dorina ZECA, judecător, Secția I civilă;

– Iulia CRAIU, judecător, Secția a II-a civilă;

– Isabelle TOCAN, judecător, Secția penală;

– Adriana NICOLAE, judecător, Secția a II-a civilă;

– Sonia DEACONESCU, judecător, Secția penală.

Programul vizitei a cuprins sesiuni de lucru cu domnul Koen LENAERTS, Președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și cu judecători și avocați generali ai Curții de Justiție și membri ai Tribunalului Uniunii Europene.

La activităţile desfăşurate au participat, de asemenea, doamna judecător Octavia SPINEANU-MATEI, Președintele Camerei a VIII-a a Curții de Justiție, domnul Ion GÂLEA, Președinte de Cameră al Tribunalului Uniunii Europene, și doamna Mirela STANCU, judecător al Tribunalului.

Sesiunile de lucru au oferit cadrul pentru un schimb de opinii asupra unor teme de actualitate pentru activitatea instanțelor naționale și europene, fiind abordate aspecte privind evoluții jurisprudențiale și aspecte de interes în materie civilă și penală, precum și rolul dialogului judiciar în interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene.

Discuțiile au vizat, între altele, importanța dialogului dintre judecători în contextul statului de drept și al valorilor Uniunii Europene, relația dintre curțile supreme naționale și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și problematica protecției jurisdicționale efective și a dreptului la un proces echitabil.

Un moment distinct al vizitei l-a constituit participarea delegației Înaltei Curți la ședința Tribunalului Uniunii Europene în cauza T-848/25 – Glock/EUIPO, urmată

de o întâlnire cu membrii Tribunalului. Această componentă a vizitei a oferit judecătorilor Înaltei Curţi posibilitatea de a observa în mod direct desfășurarea procedurilor în fața Tribunalului și de a aprofunda, prin dialogul ulterior, aspecte privind funcționarea și jurisprudența Tribunalului.

Schimbul de opinii desfășurat pe parcursul celor două zile a evidențiat importanța cooperării judiciare și a dialogului direct dintre instanţele naționale și jurisdicţiile Uniunii Europene, atât pentru schimbul de experiență și bune practici, cât și pentru aprofundarea înțelegerii reciproce a particularităților celor două niveluri jurisdicționale.

Cooperarea dintre instanțele naționale și jurisdicțiile Uniunii Europene constituie un element esențial al funcționării spațiului judiciar european. În acest context,dialogul constant, deschiderea și schimbul de experiență contribuie la consolidarea încrederii reciproce și la asigurarea unei aplicări coerente și efective a dreptului Uniunii.

Vizita a reprezentat, totodată, expresia atașamentului Înaltei Curţi față de valorile și principiile care fundamentează ordinea juridică europeană, între care statul

de drept, independența justiției, respectarea drepturilor fundamentale și garantarea unei protecții jurisdicțională efective.

Înalta Curte de Casație și Justiție își reafirmă astfel angajamentul faţă de consolidarea cooperării judiciare europene și dezvoltarea dialogului instituțional susținut cu jurisdicțiile Uniunii Europene, în acord cu valorile și principiile comune ale ordinii juridice europene şi în beneficiul unei aplicări unitare a dreptului Uniunii.