Parchetul Tribunalului București o contrazice pe Carmen Dan: Fapta din 2009 nu s-a prescris

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti informează că poliţistul agresor a fost supravegheat tehnic din 7 ianuarie, imediat după ce conducerea Brigăzii Rutiere a anunţat Serviciul Omoruri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) cu privire la faptul că un agent de poliţie din cadrul brigăzii are semnalmente asemănătoare cu cele ale bărbatului din imaginile puse la dispoziţia publicului.



De asemenea, procurorii precizează că în cauză se desfăşoară urmărirea penală şi cu privire la o infracţiune de agresiune sexuală comisă în anul 2009 faţă de o victimă minoră (urmărirea penală fiind începută in rem), faptă pentru care este necesară completarea probatoriului.



"Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a autorizat măsuri de supraveghere tehnică a persoanei în cauză. În baza acestor măsuri, agentul de poliţie a fost monitorizat în permanenţă de poliţişti specializaţi din cadrul Direcţiei de Operaţiuni Speciale - IGPR, până la momentul prezentării acestuia la sediul Serviciului Omoruri în dimineaţa zilei de 8 ianuarie", informează un comunicat al PTB transmis, marţi, AGERPRES.



Potrivit anchetatorilor, în data de 5 ianuarie, în incinta unui bloc din sectorul 6 - în lift şi pe palierul etajului 8 - inculpatul Eugen Stan a pupat-o pe obraji, pe gură şi în zona abdominală şi i-a pus mâna în zonele intime persoanei vătămate, minoră, în vârstă de 5 ani şi l-a pupat pe obraji pe minorul în vârstă de 9 ani.



De asemenea, în data de 22 octombrie 2012, în jurul orei 14,00, în incinta unui bloc din sectorul 6 - în lift şi pe scările care asigură legătura între etajele 4 şi 5 ale imobilului - inculpatul a pupat pe gură şi a luat în braţe o fetiţă de 7 ani, şi, profitând de imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, a determinat-o să-i atingă organul sexual.



"Avându-se în vedere actele de urmărire penală efectuate până la momentul respectiv - declaraţii persoane vătămate, declaraţii martori, vizionarea înregistrărilor surprinse de camerele de supraveghere video - agentul de poliţie a fost pus sub acuzare şi audiat în calitate de suspect şi apoi inculpat. În acest context, inculpatului i-au fost prelevate probe biologice în vederea stabilirii profilului genetic", se arată în comunicat.



Pe 8 ianuarie, Institutul Naţional de Criminalistică a efectuat o expertiză prin care a fost stabilit profilul genetic al inculpatului şi totodată s-a constatat că acest profil genetic corespunde cu profilul genetic evidenţiat în urma expertizării unor probe biologice ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului cu privire la o faptă de agresiune sexuală comisă la data de 22.10.2012.



Fapta de agresiune sexuală săvârşită pe data de 22 octombrie 2012 făcea obiectul unui dosar penal cu autor necunoscut instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. În acest dosar, începând cu data de 24 octombrie 2012 au fost efectuate numeroase acte de urmărire penală în vederea identificării autorului.



"Au fost vizionate imaginile surprinse de zeci de camere de supraveghere instalate în zona comiterii faptei; imaginile care surprindeau deplasarea autorului în zona şcolii Sfântul Andrei din sectorul 6, aflată în proximitatea locului săvârşirii faptei, au fost difuzate către mass-media, acestea rulând în repetate rânduri, pe toate posturile de televiziune; au fost distribuite fotografii ale autorului la unităţile de poliţie din Bucureşti, în vederea prezentării acestora populaţiei (la nivelul Poliţiei Capitalei, a fost întocmit şi un plan de acţiune care viza securizarea perimetrului instituţiilor de învăţământ din Bucureşti); în perioada 2012- 2017 au fost efectuate expertize genetice cu privire la 15 persoane ale căror semnalmente sau profil personal corespundeau cu cele ale autorului faptei (profilul genetic al autorului fiind stabilit în urma expertizării unor probe biologice ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului cu ocazia comiterii faptei); au fost verificate în bazele de date circa 300 de persoane care corespundeau profilului autorului", spun procurorii.



De asemenea, au fost verificate 70 de informaţii primite de la public sau lucrători de poliţie şi au fost analizate aproximativ 150 de dosare penale cu obiect similar înregistrate la parchetele din Municipiul Bucureşti (soluţionate sau în curs de cercetare).



În urma acestei analize, a fost identificată o cauză având ca obiect o infracţiune de natură sexuală cu victimă minoră şi autor necunoscut. Cauza a fost preluată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, iar după efectuarea urmăririi penale împreună cu Serviciul Omoruri s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest a unui inculpat în vârstă de 65 de ani (denumit în mass-media "Spionul pedofil"), care ulterior a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea a şapte infracţiuni de natură sexuală comise faţă de victime cu vârste cuprinse între 5 şi 10 ani.



Potrivit comunicatului, în ceea ce priveşte faptele comise de inculpatul S.E., cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inclusiv cu privire la eventuala implicare a acestuia în fapte similare.



"În contextul celor menţionate, considerăm nejustificate opiniile exprimate în spaţiul public care denaturează sau ignoră aspecte importante privind cercetările efectuate în cauză. Totodată, adresăm mulţumiri persoanelor care au furnizat informaţii cu privire la potenţiali autori ai unor astfel de fapte penale, informaţii care, în general, sunt utile organelor de urmărire penală în soluţionarea unor cauze grave", se menţionează în comunicat.



Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, marţi, că dosarul din 2009 în care ar putea fi implicat poliţistul agresor s-a prescris.



"I-am cerut la un moment dat domnului Despescu să aibă o discuţie şi cu şeful Serviciului Omoruri, cu domnul Gavriş, pentru modul în care s-au gestionat dosarele din 2009 şi până în prezent. Aflăm acum că dosarul din 2009 s-a prescris", a arătat Carmen Dan într-o declaraţie de presă la sediul MAI.