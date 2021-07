Stelian Ion: ”Nu mai avem motive de rețineri, SIIJ trebuie desființată”

”Este un aviz favorabil mult așteptat. Am sesizat Comisia de la Veneția pentru că, în Parlament, proiectul Guvernului a întâmpinat anumite dificultăți și au existat anumite discuții contradictorii. La Camera Deputaților au fost introduse niște amendamente suplimentare, imunitate suplimetară pentru magistrați, care a trezit critici și din partea unei părți a magistraturii și din partea societății civile, de aceea am considerat necesar a clarifica aceste chestiuni prin scrisoarea pe care am adresat-o Comisiei de la Veneția și astăzi a venit această scrisoare.

”Dacă s-ar fi mers pe varianta propusă în Guvern, SIIJ ar fi fost istorie”

Dacă s-ar fi mers pe varianta propusă în Guvern, dacă am fi adoptat această lege fără garanții suplimentare și fără alte discuții, până la această oră SIIJ ar fi fost istorie, însă este foarte important pentru mine ca odată cu desființarea secției să nu se creeze alte impedimente în actul de justiție, să nu se creeze alte instituții care să provoace blocaje în actul de justiție. Ca atare, astăzi, Comisia de la Veneția ne-a spus pe scurt câteva lucruri foarte importante, în primul rând pentru cei care se străduiau din răsputeri să salveze această secție, să aducă argumente în sensul în care ea ar trebui ajutată și nu desființată, să spună în continuare că ar trebui ca Guvernul să sprijine această activitate în cadrul secției, prin anumite măsuri.

”Comisia de la Veneția a criticat de la bun început înființarea SIIJ”

E foarte clar ce ne spune Comisia de la Veneția. Comisia felicită autoritățile românești pentru această inițiativă de desființare a SIIJ. Nu este un lucru nou. Comisia de la Veneția a criticat de la bun început înființarea SIIJ, în mod argumentat, însă toate acele argumente au fost ignorate de decidenții de la momentul respectiv, din 2018. Acum nu mai avem motive de reținere, secția trebuie desființată”, a declarat Stelian Ion.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal