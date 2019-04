Toni Neacșu: Adevăratul ministru propus la Justiție nu este Eugen Nicolicea

Avocatul Adrian Toni Neacşu susţine că PSD-ul este pe cale să gafeze din cauza deciziei de remaniere a ministrului Justiţiei, Tudorel Toader.

"PSD-ul e pe cale sa gafeze iar, mai grav decat o face DNA cerand preschimbarea termenului in dosarul Bombonica. Intrebarea este, cat timp vom sta fara un ministru al justitiei titular si de cate sesizari pe conflicte juridice la CCR va fi nevoie pana vom avea un titular.

Pana atunci, interimatul la Ministerul justitiei e cea mai buna scuza pentru neadoptarea ordonatelor de urgenta obligatorii pentru recastigarea statului de drept Romania. Pentru cine m-a intrebat, am avut alte sfaturi privind strategia de urmat, insa asta insemna asumarea "dreptatii pana la capat". Nu te vulnerabilizezi cand pesedintele Romaniei este in campanie electorala exact pe tema justitiei si cand ministrul demis este expert in proceduri constitutionale. Adevaratul ministru propus la Justitie, si nu este d-ul Eugen Nicolicea, mai are de asteptat pana isi intra in portofoliu", este mesajul lui Adrian Toni Neacşu.