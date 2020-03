Klaus Iohannis: Îi asigur pe medici că ne facem treaba pentru a le asigura tot ce au nevoie

Președintele României, Klaus Iohannis, s-a întâlnit astăzi, de la ora 13, cu premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri, în cadrul unei ședințe de evaluare și prezentare a măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei de coronavirus.

La ședință au fost prezenți premierul Ludovic Orban, ministrul Finanțelor Publice, Vasile Cîțu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, și ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, și şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat.

Declarațiile făcute de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni:

-A fost nevoie de o măsură de carantinare pentru Suceava. Această măsură a fost luată la timp, a fost necesară. Dragi suceveni, nu sunteți singuri, suntem cu toții alături de voi. Vom avea grijă ca tot ce e necesar să și ajungă acolo. Vă rog, respectați ceea ce autoritățile impun, respectați normele de deplasare, de igienă, normele de distanțare socială, nu ieșiți din casă decât atunci când e absolut necesar. Când vă întâlniți cu persoane, nu intrați în contact fizic.

-Pentru medici. Voi sunteți în prima linie. Ne uităm la voi cu speranță și cu încredere. Știu că nu e simplu și știm cu toții că vor veni zile și mai grele, dar avem încredere în voi. Noi, autoritățile, vom face tot ce putem pentru a vă asigura materialele de care aveți nevoie.

-Chiar adineauri am încheiat o întâlnire de lucru cu Orban, Vela și Arafat, domnul Tătaru, și a participat și doamna Violeta Alexandru. Am discutat situația din Suceava și toți suntem conștienți de seriozitatea pasului care s-a făcut.

-Am discutat situația din spitale. Noi ne facem treaba. Au început să sosească de peste tot materiale de protecție, măști, halate, alte materiale. Lucrurile se mișcă. Acestea vor ajunge în spitale. Am solicitat să se facă instructajul personalului. Am solicitat să se lămurească alocările bugetare pentru spitale ca să puteți continua achizițiile absolut necesare pentru această perioadă.

-Autoritățile își fac treaba. Vă rog și pe voi să respectați normele de igienă și de distanțare socială.

-În finalul ședinței, am discutat plățile pentru șomaj tehnic, plățile pentru șomaj, alte măsuri care se impun în cămine pentru bătrâni, în diferite situații. Am solicitat să ne ocupăm de categoriile mai vulnerabile.