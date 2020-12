Klaus Iohannis a semnat decretele de pensionare pentru procurorii Călin Nistor și Tiberiu Nițu. Cei doi ies la pensie la 49, respectiv 50 de ani

La inceputul lunii decembrie Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererea de pensionare a fostului șef DNA Nistor Călin. Decretul de pensionare a fost semnat miercuri si de Presedintele Klaus Iohannis.

Nistor a intrat în DNA, la 36 de ani și a activat în această instituție 14 ani, până la înaintarea cererii de pensionare. A fost șeful serviciului teritorial Pitești, a fost adjunctul DNA, dar și șeful interimar al instituției.

Călin Nistor a fost unul dintre adjuncții fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi, și a preluat conducerea interimară a instituției la scurt timp după ce aceasta a fost revocată din funcție de președintele Klaus Iohannis, la cererea fostului ministru al Justiției Tudorel Toader.

În august 2018, Călin Nistor a salutat înființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, înființată de fostul ministru Toader pentru a ancheta procurorii și judecătorii, spunând că ”este un lucru bun”. El a contrazis astfel atât poziția fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi, cât și a altor sute de magistrați care au protestat public față de această inițiativă.

Tiberiu Nițu are 49 de ani și și-a început cariera în magistratură în noiembrie 1995, potrivit CV-ului publicat pe site-ul Ministerului Public. Cererea de eliberare din funcție, prin pensionare, formulată de acesta a fost aprobată în ședința CSM din 22 decembrie.

Tiberiu Nițu a fost procuror general al României din 16 mai 2013 până pe 2 februarie 2016, fiind succedat de Augustin Lazăr. El și-a dat demisia din această funcție după ce procurorii DNA l-au acuzat că a beneficiat ilegal de coloana oficială.

Totul în contextul anchetei care viza moartea polițistului Bogdan Gigina, în care a fost pus sub acuzare Gabriel Oprea: "Nu am solicitat și nu am beneficiat de coloana oficială în sensul în care această noțiune este definită prin lege. Mi s-a asigurat un dispozitiv de însoțire și protecție," explica Tiberiu Nițu, în momentul demisiei.