Klaus Iohannis: "Neaderarea la Spațiul Schengen și faptul că nu am reușit să obținem un loc în Consiliul de Securitate al ONU, din cauza politicii catastrofale a PSD. Eram atât de aproape de a găsi soluții"

Klaus Iohannis a spus că nu se consideră vinovat de neridicarea vizelor pentru SUA, neaderarea până în acest moment la Spațiul Schengen sau de pierderea unui loc în Consiliul de Securitate al ONU și a arătat cu degetul spre "politica catastrofală făcută de PSD și de doamna Dăncilă".

„Ridicatul vizelor e un procedeu tehnic și se intră, conform legislației americane în procedura de Visa Waiver dacă rata de refuz este sub 3%. Rata de refuz a României e de 10%. E o decizie tehnică care nu poate fi substituită printr-o decizie politică, dar noi lucrăm împreună cu americanii la asta și lucrurile se vor îmbunătăți. Vom scăpa și noi de vize.

Chesiunea Schengen, ca și MCV, ca și faptul că nu am reușit să obținem un loc în Consiliul de Securitate ONU, se datorează politicii catastrofale făcute de conducerea PSD și de doamna Dăncilă. Si doamna Dăncilă și mentorul domniei sale au crezut că nu contează ce face PSD, că atacă justiția și statul de drept. Rezultatele au fost catastrofale. Noi am fost atât de aproape și cu MCV și Schengen de a găsi soluții. La consiliul de securitate ONU am avut nenumărate promisiuni de vot, dar după ce s-a băgat în seamă doamna Dăncila la New York au dispărut, pur și simplu”, a declarat Iohannis în timpul conferinței de presă susținute miercuri seara la sediul PNL.

Întrebat cu ce gând pleacă la culcare omul Klaus Iohannis, președintele a răspuns "cu gândul că mâine îmi voi continua campania și sper să conving cât mai mulți români să mă voteze. Așa e în campanie".