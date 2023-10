Klaus Iohannis: "România condamnă cu fermitate atacurile cu rachete împotriva Israelului"

"România condamnă cu fermitate atacurile cu rachete din această dimineață împotriva Israelului. Suntem în deplină solidaritate cu Israelul în aceste momente teribile. Gândurile noastre sunt la familiile victimelor și la cei care sunt sub atac", a fost mesajul transmis de Klaus Iohannis.

Zeci de rachete au fost trase dinspre Fâşia Gaza spre Israel astăzi dimineaţă. Atacul pune capăt unui armistiţiu respectat în mare parte până acum, după sfârşitul războiului de cinci zile din luna mai. În Israel, sirenele au răsunat în mai multe oraşe din jurul teritoriului palestinian, dar şi mai în nord şi est, potrivit armatei israeliene.

Ministrul israelian al apărării, Yoav Gallant, a declarat că mişcarea islamistă palestiniană Hamas a declanşat "un război împotriva statului Israel", iar liderul braţului armat al mişcării Hamas a anunţat declanşarea „Operaţiunii Potopul Al-Aqsa" împotriva Israelului.

Romania ?? strongly condemns this morning rocket attacks against Israel. We stand in full solidarity with Israel ?? in these terrible moments. Our thoughts are with the families of victims and with those who are under fire.