Leo Iorga a fost înmormântat. Fostul chitarist Roșu și Negru, care a devenit preot, a oficiat slujba de înmormântare

Leo Iorga a fost înmormântat marţi pe Aleea Scriitorilor din Cimitirul Bellu, prieteni, colegi, dar şi admiratori aducându-i un ultim omagiu. Chitaristul Adrian Ordean, coleg în trupa Compact B cu regretatul artist, a spus că moartea lui Leo Iorga lasă în sufletul tuturor "un gol mare".



Slujba de înmormântare a artistului a fost oficiată de Dan Bădulescu, fost chitarist „Roșu și Negru”, care a devenit preot.

"Aş vrea să-mi aduc aminte de ziua când l-am cunoscut, a fost total în extrema cealaltă. Nu aş vrea să-mi aduc aminte de ultimele zile. Am fost la el, l-am văzut, sigur că era Leo Iorga, dar parcă nu era el. (...) A fost un băiat extraordinar de talentat, prea puţin mediatizat, păcat că îl mediatizăm acum, la moartea lui. El a fost un familist convins, a fost pe scenă extraordinar întotdeauna, a interpretat foarte bine tot ce l-am rugat, pentru că am scris muzică pentru el din anii '80. Îmi pare foarte rău că la 45 de ani l-a lovit nenorocirea asta şi, iată, au trecut opt ani de zile. Părerea mea este că turneele împreună cu noi l-au ajutat foarte mult, a întâlnit prieteni, a văzut locuri. În loc să stea acasă şi să trăiască într-un pat, el s-a simţit foarte bine - a cântat, a fost pe scenă. Cred că şi lucrul acesta a contribuit la longevitatea cu care şi-a dus boala", a declarat Adrian Ordean.



Costi Cămărăşan, chitaristul trupei Compact B, a mărturisit că Leo Iorga a fost "un mare solist vocal de muzică rock, aproape unic". "Va rămâne vocea lui întipărită în mintea mea cât voi trăi. Regret foarte mult că nu mai e cu noi şi aş da timpul înapoi, dar nu am cum. Regret din tot sufletul că nu mai e", a spus Cămărăşan.



Şi Aurel "Leluţ" Vasilescu, toboşarul trupei, a ţinut să-şi ia rămas bun de la colegul său. "Scena, pentru Leo şi pentru oricare dintre noi, este un drog care ne prelungeşte viaţa, ne ţine tineri şi ne ajută să comunicăm cu oamenii, chiar dacă nu-i cunoaştem, ei ne iubesc pe noi, ne dau şi simţim pe scenă tot ce îşi doresc ei să ne transmită. Lucrurile astea s-au întâmplat cu Leo urcând pe scenă, dorindu-şi să cânte. Asta a fost viaţa lui, dorinţa lui de a fi şi a exista", a menţionat el.



Leo Iorga a avut marele talent de a şti să nu îşi supraestimeze calităţile, excelente de altfel, şi să rămâne în spiritul şi sunetul Compact, a arătat şi basistul trupei Holograf, Mugurel Vrabete. ''El nu a fost un alt solist care a dat peste cap ceea ce făcuseră până atunci, dimpotrivă, a fost cel care a reuşit cu mare, mare dibăcie, să menţină sonoritatea Compact, însă cu performanţe mult mai bune", a adăugat el.



Vali Crăciunescu îl consideră pe Leo Iorga ''un erou". "A fost mai mult decât un Superman. Să poţi să cânţi pe scenă având problemele pe care le avea... Ca om a fost extraordinar, un rocker adevărat. Compact-ul nu va mai fi nimic fără el. Asta e realitatea", a susţinut Vali Crăciunescu.



Printre cei care au fost prezenţi la Cimitirul Bellu s-au aflat atât colegii de trupă - Cornel Puia, Costi Cămărăşanu, Aurel Leluţ Vasilescu, Adrian Tinca -, cât şi cunoscuţi şi prieteni din muzica românească - Mircea Vintilă, Silvia Dumitrescu, Adriana Antoni, Maria Gheorghiu, Costi Sandu - solist Iris, Edi Petroşel - toboşar Holograf, Ovidiu Ioncu "Kempes", Toni Şeicărescu, Teo Boar, Vlady Cnejevici, Victor Solomon, Cătălin Bâlvărea "Bidoane" (Schimbul 3, Pact), ConectR.