Lia Olguța Vasilescu, ironii la adresa lui Ludovic Orban: „Și Băsescu tot asta ne spunea. Marile spirite se întâlnesc totdeauna”

Lia Olguța Vasilescu lansează un nou atac la adresa PNL și a lui Ludovic Orban, pe tema legii salarizării.

"Trebuie să înțeleagă orice angajat că salariile în sectorul public nu pot să crească decât ca rezultat al creșterii economice, al creșterii veniturilor în mediul privat. Salariile le vom corela cu creșterile reale și nu vom face creșteri din burtă numai ca să ne asigurăm fidelitatea angajaților din anumite domenii. Trebuie niște echilibre, niște proporții care să existe și în ceea ce privește raportul dintre numărul angajaților din sectorul privat și cel din sectorul public. În ceea ce privește nivelul de venit, vă spun sincer, nu poți să accepți ca salariile din sectorul public să fie mai mari decât în sectorul privat. În nicio țară din lume nu există așa ceva”, a explicat Ludovic Orban în emisiunea ”Jocuri de Putere”.

Cu alte cuvinte, legea salarizarii NU SE MAI APLICA. Legea salarizarii prevede o crestere de 25 la suta din diferenta, anual. O crestere raportata la cresterea anuala a economiei, cu spune Orban, inseamna o crestere de doar 4 la suta, dar nici aceasta nu poate fi data deoarece, spune Orban, salariile de la stat nu trebuie sa fie mai mari ca cele din mediul privat. Evident ca nu trebuie sa fie mai mari, dar fara cresterea de la bugetari, mediul privat ar mai fi pus vreun leu la salariul angajatilor din privat? Fara cresterea salariului minim, anuala, operata de guvern, angajatii de la privat, cei mai napastuiti, care lucreaza pe salariul minim, ar fi avut vreo sansa sa le creasca salariul? Daca patronii ar fi vrut sa le creasca salariul angajatilor, de ce nu au facut-o, fara interventia statului, in anii anteriori? Da! Guvernul a fortat mediul privat sa creasca salariile prin cele doua mecanisme: salariul minim si legea salarizarii. Altfel se vedea pus in situatia sa piarda angajatii. Care pleaca in strainatate la munca. PNL vrea sa aduca romanii acasa sau vrea aceleasi salarii mici, eventual "ajustate" cu 25 la suta, cum a mai facut? Sunt intrebari la care trebuie sa dea raspuns. In ceea ce priveste faptul ca salariile au crescut doar la anumite categorii pe care PSD le vrea fidelizate pentru vot, reamintesc ca toate salariile bugetarilor au crescut si vor mai creste. Cu exceptia medicilor si asistentelor care sunt deja pe grila din 2022. Ideea lui Orban de a-i asmuti pe cei din privat contra angajatilor de la stat nici macar nu e noua.

Si Basescu tot asta ne spunea. Si nu tine nici abordarea ca patronii prefera sa isi restructureze activitatea decat sa creasca salariile si,deci, creste numarul somerilor. De ce? Pentru ca avem un deficit de forta de munca la nivel maxim istoric... Concluzia: salariile celor din privat cresc dupa cele de la stat, poate nu in acelasi ritm, dar la un moment dat se aliniaza, pentru ca mediul economic e obligat sa ia aceasta masura! Daca ramanem tot pe ultimul loc in Europa in ceea ce priveste salarizarea, dupa Bulgaria, sa nu ne mai miram ca populatia Romaniei pleaca peste granita sau ca ne numaram printre cele mai sarace popoare. Sa scoti un milion si jumatate de romani de la limita saraciei, conform datelor Eurostat, in doi ani, e un record. Pe care l-a realizat o guvernare PSD. As fi curioasa sa vad cifrele dupa o guvernare PNL si USR. Mai ales ca au fost votati in proportie mare de bugetarii despre care tocmai ne anunta Orban ca sunt prea multi. Si asta o spunea Basescu. Marile spirite se intalnesc totdeauna...”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.