Licitaţia inimilor deschise | Eveniment de excepție cu 15 vedete pentru copiii cu autism!

Acțiunea va avea loc pe 17 mai, începând cu ora 19.00, ocazie cu care 15 dintre cele mai renumite și iubite vedete autohtone au oferit experiențe ce pot deveni amintiri de neuitat pentru licitatori.

Pentru cei care vor să participe la Licitaţia Inimilor deschise, înscrierile se fac pe site-ul HelpAutism.ro.

"Cabral, Andi Moisescu, Smiley, Anna Lesko, Cătălin Botezatu, Dan Bittman, Mircea Lucescu, Ana Maria Brânză, Mihai și Elwira Petre, Iulia Albu, Cătălin Scărlătescu, Delia, Mihai Bendeac și Micutzu sunt cei care au rezonat cu cauza și acțiunea noastră", au transmis reprezentanţii Help Autism într-un comunicat de presă.

Provocarea Artmark - Help Autism este să transforme experiențele unice pe care le poți trăi cu vedetele în experiențe esențiale pentru copiii cu autism. Banii strânși din licitație de Artmark vor ajuta 100 de copii cu autism din România și Ucraina să meargă pentru prima oară în viața lor într-o tabără.

"Copiii cu autism nu merg în excursie cu clasa, nici în tabere nu sunt primiți. Organizată de Help Autism, această minitabără de 3 sau 4 zile va fi un bun și necesar exercițiu pentru a se descurca singuri, în afara casei sau a ședințelor de terapie, pentru a se pregăti pentru excursiile cu colegii lor de clasă și singura șansă pentru a lega prietenii.

Însoțit de terapeut, fiecare copil este îndrumat și susținut să se descurce independent. O experiență esențială în dezvoltarea lor. Generozitatea vedetelor concurează cu cele mai extrvagante loturi ce ar fi putut fi scose la licitație.

Andi Moisescu vă ia cu el la Electric Castle, poți face parte din echipajul lui Cabral la regatta, poți petrece o oră cu Smiley la el în studio sau poți să te bucuri de un prânz cu Anna Lesko.

Dan Bittman te ia cu el la o partidă de pescuit pe balta sa, chef Cătălin Scărlătescu își oferă un curs de gătit, Delia te invită în culisele unui mare concert pe care-l va susține în București, cu Mihai Bendeac vei socializa la teatru, unde vei avea ocazia să-l cunoști și să primești bilete chiar de la el, iar Iulia Albu vine la tine acasă și te însoțește la cumpărături.

Cu Mihai și Elwira Petre înveți să dansezi, iar Cătălin Botezatu își face o rochie unicat. Mircea Lucescu îți oferă tricoul lui Dinamo Kiev, cu semnătura proprie iar cea mai bună spadasină din lume, Ana Maria Popescu (fostă Brânză) te inițiază în scrimă

Asociația Help Autism este astăzi cea mai mare organizație dedicată cauzei din România. Misiunea noastră a început în 2010 cu doar câțiva copii și am ajuns să susținem peste 3000 de copii și adolescenți diagnosticați cu TSA -Tulburare de Spectru Autist în programe de terapie, în cadrul celor 8 centre și la domiciliu. De la terapie specifică la programe de integrare școlară, de la sprijin pentru părinți la campanii de conștientizare, advocacy, Help Autism caută să ofere constant un spectru de soluții pentru copiii cu autism și familiile lor.

Casa de Licitații Artmark - principala platformă de promovare culturală și partener în susținerea acțiunilor caritabile din piața de artă românească. Artmark aduce în fața publicului iubitor de frumos, în fiecare lună, expoziții de artă clasică importantă, artă contemporană, artă sacră, carte rară și manuscrise, artă decorativă sau ceasuri și bijuterii de lux. Artmark a depășit un deceniu de activitate prodigioasă și punctează valori precum tradiție, excelență, pasiune pentru artă, transparență, fidelitate și încredere", se mai arată în comunicatul evenimentului "Licitaţia inimilor deschise".