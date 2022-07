A făcut plângere la Direcția Sanitar-Veterinară după ce a primit pizza acasă: "E un focar de infecţie" | Reacţia pizzeriei din Cluj

A comandat pizza şi când a desfăcut cutia a găsit şi..muşte. Este pățania unui bărbat din Cluj care a făcut imediat plângere la Direcția Sanitar-Veterinară.

"Am comandat pizza din Cluj și când am deschis cutia am observat că pe o pizza era o muscă gătită. Am sunat la ei și au dat din coate, spunând că nu știu cum s-a întâmplat, dar atât”, a povestit bărbatul, potrivit stiridecluj.ro

Contactați pentru un punct de vedere reprezentanții pizzeriei au precizat:

”Musca pe care clientul susține că a găsit-o în pizza nu avea cum să ajungă acolo în timpul coacerii (în cuptorul cu lemne sunt 400 de grade Celsius) sau în procesul de ambalare, care durează câteva secunde şi are loc într-un mediu controlat.

Bineînțeles, după predarea pizzei către client, nu mai putem controla ceea ce se întâmpla.

Îi asigurăm pe clujenii care apreciaza rețetele noastre ca Pizzeria-trattoria d’autore respectă toate normele sanitare și de producție.

Bineînțeles, regretăm experiența pe care a avut-o clientul nostru și ne-am oferit, încă de la prima sesizare către noi, să îi refacem gratuit comanda, chiar dacă musca ar fi putut ajunge pe pizza după predarea acesteia”, spun reprezentanții pizzeriei, citați de sursa citată.

Pericolul la care ne expunem dacă mâncăm alimente pe care au stat muște

Potrivit OMS, aceste insecte pot transmite bacterii periculoase chiar și în urma unor ''vizite'' foarte scurte pe alimente, ceea ce înseamnă că hrana contaminată este mai bine să fie aruncată.

De asemenea, s-a demonstrat că prezența unei muște pe alimente poate provoca formarea unei colonii microbiene 'în cazul în care noua suprafață susține dezvoltarea bacteriană.

”E posibil ca foarte mulţi patroni de restaurante să nu fie conștienți de faptul că muștele sunt de două ori mai murdare decât gândacii de bucătărie”, a declarat Ron Harrison, un specialist în entomologie, subliniind că muștele sunt de două ori mai murdare ca gândacii. Ele sunt purtătoare de boli grave, pentru că se hrănesc şi cu alimente, dar şi cu gunoaie.