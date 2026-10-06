Accident grav la OMV, pe Valea Oltului. Un camion a lovit o pompă, în benzinărie: S-a scurs combustibil, traficul e blocat

2 minute de citit Publicat la 14:57 06 Oct 2026 Modificat la 15:14 06 Oct 2026

Accident la OMV pe Valea Oltului, 6 octombrie 2026. Sursa foto: DRDP Craiova

Un accident grav a avut loc pe Valea Oltului, în urmă cu puțin timp. Traficul rutier este oprit pe DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu, în localitatea Călimănești, județul Vâlcea, în urma unui accident care a provocat scurgeri importante de combustibil la benzinăria OMV.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, un autocamion a avariat o pompă de carburant în timp ce efectua o manevră într-o stație de alimentare.

Din imaginile de la fața locului se observă că autovehiculul a intrat direct în zona pompelor de carburant, provocând pagube materiale majore.

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Șoferul a fost scos din cabină

În urma impactului, conducătorul autocamionului frigorific a rămas încarcerat în cabină.

Salvatorii vâlceni au intervenit pentru extragerea acestuia, iar șoferul a fost scos în siguranță. Victima a fost predată, conștientă și cooperantă, echipajului Serviciului de Ambulanță Județean Vâlcea.

Între timp, nu mai sunt scurgeri de carburanți, potrivit informațiilor transmise de autorități.

30 de persoane, evacuate din zona benzinăriei

Având în vedere riscul generat de scurgerile de combustibil, autoritățile au luat măsuri pentru protejarea persoanelor aflate în apropiere.

Până la finalizarea operațiunilor specifice, toți cetățenii aflați pe o rază de 200 de metri au fost evacuați.

La locul accidentului au fost trimise echipaje ale Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare și o autospecială CBRN.

La intervenție participă și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Vâlcea.

Pompierii au acționat atât pentru extragerea șoferului din cabina autocamionului, cât și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Traficul pe Valea Prahovei DN 7 este oprit

Centrul INFOTRAFIC anunță că traficul este oprit pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, pe raza localității Călimănești, pentru desfășurarea intervenției la locul accidentului.

Circulația urmează să fie reluată după finalizarea operațiunilor de intervenție. Inițial, autoritățile estimau reluarea traficului după ora 15:30.

Polițiștii recomandă șoferilor să respecte indicațiile echipajelor aflate la fața locului și să evite, pe cât posibil, zona până la redeschiderea circulației.