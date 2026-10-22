Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire profesională”

Alcool și jocuri de cărți în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor FOTO: Bihoreanul

Toți angajații Camerei de Conturi Bihor au lipsit miercuri de la serviciu ca să meargă la ziua directorului adjunct al instituției la o cabană silvică din Băile Felix. Absența angajaților a fost motivată de un „teambuilding” ori sesiune de pregătire profesională care ar urma să fie contabilizată în orele anuale obligatorii de formare, numai că „pregătirea” s-a făcut cu mese întinse, sticle de vin și jocuri de cărți și remi.

Potrivit publicației BIHOREANUL, aproape toți angajații instituției, cu excepția a două persoane care erau în concediu, au ajuns miercuri în jurul orei 11.00 la cabana Ocolului Silvic Oradea din Băile Felix, unitatea silvică din subordinea Direcției Silvice Bihor, instituție verificată periodic de auditorii Camerei de Conturi.

Întâlnirea a avut loc în ziua în care directorul adjunct Nicușor Burtă a împlinit 64 de ani.

Jurnaliștii de la BIHOREANUL au ajuns la cabană în jurul orei 13.30 și i-au găsit pe angajați jucând remi și cărți, lângă mesele pline de mâncare și pahare de vin.

În momentul în care jurnaliștii au intrat în cabană, o parte din angajați au părăsit în grabă incinta, abandonându-și hainele și telefoane.

Directorul Camerei de Conturi Bihor, Călin Ladăr Cadariu, a recunoscut că angajații sărbătoreau ziua unui coleg, dar, în același timp, aveau și o activitate de pregătire profesională. Sărbătoritul nu a vrut să facă niciun comentariu.

„Sărbătorim ziua unui coleg, e ziua lui și am... Facem și o pregătire profesională...”, a declarat pentru sursa citată directorul Camerei de Conturi Bihor, Călin Ladăr Cadariu.

Acesta a mai spus că sesiunea de pregătire fusese programată de luni pe grupul intern de discuții și urma să fie înregistrată cu o durată de patru ore, în contul celor 40 de ore de formare profesională pe care fiecare angajat trebuie să le efectueze anual. Dovada participării urma să fie un proces-verbal semnat de cei prezenți.

Închirierea cabanei a costat 3.000 de lei, iar o funcționară susține că plata a fost făcută prin contribuțiile celor 22 de persoane prezente.

Directorul Camerei de Conturi a mai spus că mâncarea a fost cumpărată de angajați din Oradea și că toate cheltuielile au fost suportate din fonduri proprii.

„Toate produsele, dacă vreți să intrăm în detalii, să vedeți, sunt pe banii noștri, toate mezelurile, legumele... Noi totul finanțăm cu banii noștri...”.

Acesta mai susține că la întâlnire nu s-a consumat alcool și că paharele de vin de pe masă aveau doar un rol simbolic.