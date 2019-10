Alt caz șocant! Bărbat din Râmnicu Vâlcea, acuzat că a abuzat doi minori

foto: Pixabay.com

Un bărbat de 47 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind cercetat pentru agresiune sexuală şi corupere sexuală a doi minori, de 7 şi 10 ani, care locuiau în vecinătatea acestuia, au anunţat, joi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea.



Potrivit sursei citate, bărbatul ar fi profitat de copii în formă continuată, în perioada septembrie - octombrie, cea care l-a denunţat fiind mama celor doi minori, care a intrat la bănuieli pentru că acesta îi tot invita pe cei mici la el în apartament, sub pretextul că le oferă rechizite şcolare.



"În fapt, la data de 29 octombrie, mama celor doi minori a sesizat Poliţia Municipiului Râmnicu Vâlcea despre faptul că vecinul său de bloc i-a agresat sexual cei doi copii minori, pe care acesta îi invita frecvent în locuinţa sa, oferindu-le rechizite şcolare", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Gabriel Popescu.



Poliţiştii i-au întocmit bărbatului dosar penal după ce i-au percheziţionat locuinţa, el urmând să fie cercetat în stare de arest preventiv pentru agresiune şi corupere sexuală în formă continuată.



"Poliţiştii au descins pe 29 octombrie în locuinţa bărbatului, din municipiul Râmnicu Vâlcea, de unde au ridicat, în vederea efectuării cercetărilor, mai multe medii de stocare tip memory stick (16 bucăţi), DVD-CD (peste 200 de bucăţi), 3 laptopuri, o unitate centrală, o unitate stocare imagini DVR şi alte bunuri care interesează cauza, el fiind reţinut pentru 24 de ore. Începând de miercuri, ora 19,45, faţă de acesta a fost luată măsura arestării preventive pentru 30 de zile de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea. Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunilor de agresiune sexuală şi corupere sexuală, ambele în formă continuată, sub directa coordonare a procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea", a mai precizat reprezentantul IPJ Vâlcea