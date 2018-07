Apel umanitar! Este nevoie de sânge pentru un militar rănit în accidentul de lângă baza aeriană Boboc

Unul dintre militarii răniţi grav în teribilul accident de săptămâna trecută din apropierea Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene de La Boboc are nevoie urgent de sânge pentru o intervenţie chirurgicală la coloană care este programată pentru săptămâna viitoare, scrie adevarul.ro.



Soţia tânărului militar a lansat un apel pe Facebook, prin care îi roagă pe cei toţi care pot dona sânge să o facă urgent. Pacientul are grupa primitorilor universali, aşa că practic nu contează grupa de sânge a donatorilor, ci să ajungă în centrele de transfuzii cât mai repede: ”Fac un apel către toţi prietenii mei de pe Facebook, e nevoie urgent de donatori de sânge pentru Lupu George Valentin, care se afla internat la spitalul Militar din Bucureşti. Cei care vor să doneze trebuie să specifice pentru cine donează şi spitalul la care trebuie să ajungă sângele. Vă rog din suflet, are nevoie de sânge..!!! Mulţumim!”.

Alţi doi militari, elevi la Şcoala de Maiştri şi Subofiţeri de Aviaţie de la Boboc, au fost răniţi în accidentul de săptămâna trecută.