Un bărbat din Iaşi a fost obligat să îi plătească daune morale unui vecin, din cauza unei albine: "Am avut 29 de internări în spital și am ajuns la psiholog”

Totul a început în 2010, când vecinul bărbatului a amplasat o stupină la o distanță de aproximativ 25 de metri de casa sa.

„În anul 2013 am devenit alergic la înțepătura de albină. De atunci, până în anul 2019, am avut 29 de internări în spital cu reacție alergică. În aceste condiții, am ajuns la psiholog, am pierdut orele la școală, m-am retras față de prieteni și am avut mult de suferit, putând chiar să-mi pierd viața", spune tânărul care sătul de a mai trai în frică şi-a dat în judecată vecinul cerând inițial daune morale de 50.000 de euro.

Mai mult, tânărul a arătat instanței că are o înregistrare în cadrul căreia un alt vecin recunoaște că a fost înțepat dr albine, dar îi este teamă să depună mărturie.

Pe de cealaltă parte, apicultorul a negat toate acuzaţiile susținând că a respectat legea şi l-a acuzat pe tânăr că i-a ars stupii din răzbunare.

Astfel, magistrații au analizat înregistrările şi actele medicale depuse de tânăr la dosar, din care reiese că acesta a fost internat de mai multe ori la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”, din Iași, cu diagnosticul de reacție adversă post-înțepătură de insecte, notează presa locală.

Mai mult, s-a constatat că, chiar dacă apicultorul respecta legislația, amplasarea stupinei în vecinătatea proprietății vecinului său îi creează acestuia disconfort, astfel că au fost făcute propuneri pentru repoziționarea stupilor.

În acest context, instanța a admis cererea tânărului şi l-a obligat pe apicultor să îi plătească reclamantului suma de 1.000 de euro, cu titlu de daune morale produse acestuia.

