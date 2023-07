"Aveţi mare grijă!" | Păţania unui bărbat care a primit un colet cu acte în original complet distruse de la o firmă de curierat, în Cluj Napoca

O firmă din Cluj Napoca a apelat la serviciile unei firme de curierat pentru a trimite la București un dosar cu acte în original extrem de importante. Marea i-a fost mirarea, dar şi indignarea, când a observat cum a ajuns coletul complet distrus. Iată ce mesaj le-a trimis curierilor.

Sursa foto: GettyImages

O firmă din Cluj Napoca a trimis un plic cu acte importante, autentificate de notari din două țări, hotărâri legalizate de către instanțe, dar acestea au ajuns distruse la București, totul din vina firmei de curierat, pentru care bărbatul a făcut public o reclamaţie.

”Mulțumim FAN Courier pentru profesionalismul de care dați dovadă! Așa arată plicul cu (1) înscrisuri originale, (2) documente autentificate de către notari în două țări diferite, (3) traduse și legalizate de către alți doi notari în România, (4) documente contabile în original (5) hotărâri legalizate de către instanțe și alte documente în original ce trebuiau să ajungă la un birou de executor judecătoresc din București, transmis de către societatea noastră din Cluj-Napoca.

Plicul a fost lăsat la sediul Fan Courier din Cluj-Napoca pe data de 12.07, iar ieri, 16.07, am fost informați de către destinatar că nu au ajuns documentele, deși biroul din București este deschis zilnic în timpul orelor de muncă. Din verificarea AWB-ului online am observat că s-a făcut retur pe data de 13.07(!), iar din call center s-au identificat documentele la sediul Fan Courier din Cluj-Napoca, fără să ni se transmită motivul returului sau să fim înștiințați în prealabil de această situație. Absolut nimeni nu ne-a contactat să ne informeze despre ce s-a întâmplat în realitate cu documentele noastre, nici acum nu știm, putem doar să ne imaginăm, astfel că am fost nevoiți să ne deplasăm (din nou) la sediul Fan Courier unde să descoperim că motivul returului este "ambalaj și conținut deteriorat".

Ne-au predat "ambalajul și conținutul deteriorat" împreună cu un proces verbal și ne-au strâns mâna. Am așteptat o zi să vedem dacă ne va contacta cineva din partea Fan Courier, mai ales că prejudiciul este însemnat. Nici vorbă. Ne va reveni plăcerea să îi căutăm noi pe ei!

Morala: Dacă doriți să transmiteți documente în original prin intermediul Fan Courier, să vă gândiți de două ori. S-ar putea să fie deteriorate și returnate pe cheltuiala voastră. Noi am avut noroc că nu am plătit returul", a povestit bărbatul, citat de stiridecluj.ro