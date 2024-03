Un tânăr din Iaşi a fost prins în timp ce-și dezgropa tatăl, mort din 2022. Credea că a fost îngropat de viu

Incidentul șocant a zguduit liniștea comunității din Răducăneni. Ciprian Filip, un tânăr în vârstă de 36 de ani, a pus mâna pe un hârleț și a plecat spre cimitirul din sat. Se întâmpla pe 25 februarie, scrie BZI.

S-a apucat de săpat când a ajuns la mormântul tatălui său, Grigore, un bărbat care s-a stins în anul 2022. Tânărul era convins că părintele său a fost îngropat de viu.

A fost surprins însă de mai mulți localnici, iar preotul a anunțat Poliția. Ciprian a fost apoi condus la audieri. În sat, toată lumea povestește despre ce a fost individul în stare.

"De când a murit tatăl lui, el a spus că a fost îngropat de viu. Mi-a mai spus de câteva ori că eu sunt de vină, că l-am îngropat de viu și că el o să-l dezgroape, dar nu am crezut că e în stare de așa ceva. Pe mine m-a anunțat preotul. A săpat groapa de a ajuns la sicriu aproape. A fost văzut de cineva și persoana respectivă a dat vestea. Preotul a sunat la poliție și a fost luat. După am astupat acolo, nu știu… Eu am rămas șocată când am auzit ce a făcut", a spus Petronela, mama tânărului.