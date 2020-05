Un bărbat din Iași a băut patru litri de spirt contrafăcut și a supraviețuit. 17 persoane au murit din această cauză

Teodor Sasu, în vârstă de 58 de ani, din satul Onești, a explicat că a recurs la acest gest fiindcă nu reușea să se îmbete.

"De la Primărie mi-au dat o plasă cu o sticlă de spirt și mai multe lucruri pentru protecție în perioada asta. Eu seara am băut o jumătate de litru de rachiu. Când am terminat rachiul, am pus mâna pe sticla de spirt și am amestecat-o cu apă. Patru litri am făcut. I-am tot dat, i-am tot dat și am băut tot până spre dimineață.", a declarat Teodor Sasu, potrivit BZI.

Bărbatul a spus că tot n-a reușit să se îmbete. "Dimineața eram treaz, am fost supărat că nu m-am îmbătat. Eu asta am vrut, să mă îmbăt", a mai spus el.

Când a auzit că cinci dintre vecinii săi au murit din cauza spirtului contrafăcut, bărbatul s-a bucurat că a reușit să supraviețuiască.

"Când am auzit că au murit și eu am scăpat, am făcut cruce. Mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat. Sunt tare, ce să mai... Nu știu cum de am scăpat, sincer... Cred că l-am diluat mai mult, nu știu. Când am mai băut, am pus jumătate de litru de spirt și jumătate de litru de apă. Era mai tare. Acum am pus trei litri, cam mult...", a mai completat bărbatul.