Bătaie cruntă între două tinere într-un parc din Timișoara. Nimeni nu face nimic VIDEO ȘOCANT

foto: Opinia Timișoarei

Imagini socante într-un parc din Timișoara. Acestea infatiseaza o bataie intre doua tinere in Parcul Botanic din Timisoara, ziua in amiaza mare, in vreme ce zeci de colegi stau, privesc de pe margine incaierarea si incurajeaza inclestarea cu chiote. Niciunul nu intervine ca sa opreasca teribilele scene, in care se reglau conturi dupa rafuieli mai vechi, scrie OpiniaTimișoarei.

Totul s-ar fi petrecut zilele trecute pe una dintre aleile Parcului Botanic aflat in centrul Timisoarei.

Una dintre fete o loveste cu pumnii si cu picioarele de mai multe ori pe cealalta, iar aceasta din urma se prabuseste la pamant de cateva ori, dezechilibrandu-se.