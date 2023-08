”Mă rog la Dumnezeu pentru toată lumea care m-a ajutat!” Povestea bătrânei care a traversat România pentru a-și salva viața

De la suferință la speranță. O femeie de 74 de ani a traversat România pentru a-și salva viața la Iași.

Sursa foto: Facebook / Spitalul Nicolae Oblu Iași

”Într-o poveste de curaj, o femeie de 74 de ani a călătorit sute de kilometri în căutarea speranței și a unei șanse la viață. După luni de dureri interminabile la cap și vizite în numeroase spitale din România, ea a fost dezamăgită să constate că niciun medic nu a putut să-i pună un diagnostic corect. Nu i-au dat nicio șansă.

Însă destinul i-a zâmbit când a văzut la televizor povestea unui tânăr student care a fost salvat de o operație pe creier, realizată cu succes la Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași, pentru o tumoare de 9 cm. Inspirată de această șansă la viață, femeia a luat hotărârea să facă același drum și să ajungă în același loc de speranță: Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași.

Cu lacrimi de emoție în ochi, femeia a fost primită cu brațele deschise de către medicii din Iași. După o serie de investigații amănunțite, a primit în sfârșit un diagnostic corect și tulburător: o tumoră pe creier. Cu toate că vestea a fost copleșitoare, simțea că acum avea o adevărată șansă la vindecare.

Echipa medicală de la Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași, cu compasiune și dăruire, a preluat cazul cu hotărâre, încercând să o salveze pe femeie. Cei mai performanți specialiști au decis să utilizeze aparatul de radiochirurgie stereotactică de tip, Gamma Knife, care se găsește doar în acest laborator din Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași.

Medicii neurochirurgi au schimbat cursul destinului său și au oferit speranță acolo unde nu mai credea că o poate găsi

Cu ochii plini de încredere în echipa medicală și cu dorința puternică de a trăi, femeia se pregătește să înfrunte tratamentul cu Gamma Knife, cu tot curajul și încrederea că viața îi va zâmbi din nou.

După efectuarea unei serii de investigații amănunțite, specialiștii au reușit în cele din urmă să pună diagnosticul corect - o tumoră cerebrală care punea viața femeii în pericol.

Acum femeia primește îngrijire medicală atentă și sprijin din partea personalului medical dedicat.

Într-un moment emoționant, femeia a mulțumit medicilor cu ochii în lacrimi pentru eforturile lor de a-i salva viața. Echipa medicală răspunde cu devotament, asigurându-i că vor face tot posibilul pentru a-i alina suferința și a-i reda sănătatea.

”Eu așa ceva nu am mai văzut! Mă rog la Dumnezeu pentru toată lumea care m-a ajutat"

Cazul impresionant al femeii demonstrează importanța unui diagnostic corect și a unor tratamente prompte. Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iași continuă să demonstreze angajamentul față de pacienți și să ofere servicii medicale de înaltă calitate, salvând vieți și restabilind speranța în sufletele celor aflați în suferință.

"M-a luat o durere groaznică de cap, cu dureri foarte mari. Nu-mi trecea cu nimic. Și am mers la spital, dar nu am zis nimic nici copiilor. Am fost internată la Petroșani. Mi-au spus că nu au ce să-mi facă. Am fost și la București, unde mi-au făcut un CT ... da, na. Nu mi-au dat nicio șansă, decât aici, la Iași. Toată lumea... Mi s-a spus că trebuie să fiu operată, e foarte dificil. Am fost de două ori la Petroșani, unde mi-au administrat perfuzii pentru durere. Și nu s-a rezolvat mare lucru. Mi s-a spus că nu depinde de ei. Le mulțumesc și am zis că s-au gândit și la mine. Ce să zic... nu știu cum să mulțumesc. Să-l ajute Dumnezeu în tot ce face. Să-l țină Dumnezeu să ajute lumea. Doar sănătate și să fie puternic și să-i dea Dumnezeu tot ce e mai bun pe lume. Toată lumea este cumsecade, toate asistentele, toată lumea. Eu așa ceva nu am mai văzut. Mă rog la Dumnezeu pentru toată lumea care m-a ajutat", spune Ana Ciobanu, pacienta de 74 de ani din județul Hunedoara.

”Cazul este o dramă pentru un pacient care a fost tratat inițial ca o sinuzită”

“După ce a fost consultată în mai multe clinici din țară, a ajuns în sfârșit la noi, cu o leziune tumorală la baza craniului, dificil de tratat chiar și pentru posibilitățile noastre, care nu sunt puține. Dar, având în vedere că localizarea și tipul de tumoră erau puțin particulare, ne-am pus reale întrebări în ceea ce privește anatomia patologică. Drept urmare, am procedat la o biopsie endoscopică prin nas, pentru a determina tipul de tumoră și, ulterior, dacă putem aplica radiochirurgie de tip Gamma Knife. Surpriza a fost că am descoperit că este o leziune secundară, probabil că un cancer provenit din altă parte a corpului. Am inițiat deja procedura de radioterapie fracționată în acest caz, adică mai multe ședințe pe parcursul a câtorva zile. Urmează să obținem rezultatul anatomopatologic final, care va veni și acesta într-un timp rezonabil. După aceasta, va trebui să fie tratată într-un centru oncologic pentru patologia de fond. Cazul este o dramă pentru un pacient care a fost tratat inițial ca o sinuzită. A trecut prin mai multe clinici până am reușit să-i punem un diagnostic corect. Acum, are un diagnostic și un tratament, iar noi credem că îi putem îmbunătăți calitatea vieții și să o sprijinim să treacă mai ușor prin aceste momente critice din viața domniei sale”, a explicat Conf. Univ. Dr. Lucian EVA, manager Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași.

Povestea a fost expusă pe pagina de Facebook a Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iași.