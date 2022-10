Imagini înfiorătoare la un azil de bătrâni din Sibiu | Bătrâni târându-se pe jos, murdari, ținuți în condiții inumane

Mai mulți vârstnici dintr-un azil din Sibiu trăiesc în condiții de neimaginat. Aceștia au fost surprinși lipsiți de ajutor, întinși pe podea și murdari. Imaginile filmate de o pacientă au ajuns virale pe internet.

Sursa foto: oradesibiu.ro

Pacienții internați la azilul de vârstnici din cartierul Trei Stejari din Sibiu au fost filmați în condiții precare, de una dintre paciente. Ulterior imaginile au ajuns virale pe internet și au stârnit un val de reacții negative la adresa administratorilor azilului.

În cadrul acestora se vede cum unul dintre bătrâni este filmat în salon, în genunchi, încercând cu disperare să se ridice. Un altul întins pe gresia din baie dorește să se ridice însă nu reușește fără ajutor.

De asemenea, o femeie este întinsă pe pat, iar mâinile sale murdare de fecale.

Centrul a rămas fără licență de funcționare și a primit amendă pentru lipsa autorizației de funcționare în urma unui control realizat astăzi de Direcția de Sănătate Publică Sibiu.

De asemenea, administratorii au fost amendați cu suma de 10.000 lei.

Femeia care a filmat toate scenele din azil și le-a publicat pe rețelele de socializare a susținut că a fost internată la Spitalul de Psihiatrie pentru gestul ei.

”Din păcate sunt dusă de ambulanță la Psihiatrie pentru că patronul azilului a spus că eu am o problemă. Eu nu am nici o problemă, nu am de ce să fiu dusă la Psihiatrie.

Am mai fost internată trei luni de zile, abuziv, de către copiii mei la Psihiatrie. Vă rog din suflet să apelați la Poliție pentru că sunt internată abuziv, toate lucrurile mele au rămas la azil”, a povestit aceasta pe Facebook, potrivit oradesibiu.ro.