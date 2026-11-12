Bucureștiul va avea un parc nou, liniar, în Sectorul 3: Cum va arăta amenajarea împărțită în trei zone, pe 50.000 de mp

Modificat la 16:31 12 Noi 2026

Publicat la 16:28 12 Noi 2026

4 minute de citit Publicat la 16:28 12 Noi 2026 Modificat la 16:31 12 Noi 2026

Randare digitală cu Parcul Brățării din București. Sursa foto: Primăria Sectorului 3

Bucureștiul va avea un nou parc public, cu o suprafață amenajată de aproximativ 5 hectare, în zona Theodor Pallady din Sectorul 3.

Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat documentația tehnico-economică și indicatorii investiției pentru Parcul Brățării, un proiect care prevede amenajarea a aproape 35.000 mp de spații verzi, trei locuri de joacă, trei terenuri de sport, piste pentru biciclete și zone de recreere, potrivit unui comunicat transmis joi de Primăria Sectorului 3.

Proiectul vine în continuarea investițiilor realizate de Primăria Sectorului 3 pentru extinderea și modernizarea spațiilor verzi, într-o zonă a Bucureștiului care a cunoscut o dezvoltare rezidențială accelerată în ultimii ani. Această dezvoltare a dus la creșterea nevoii de spații verzi, locuri de joacă, terenuri de sport și zone de recreere, care să deservească locuitorii noilor cartiere rezidențiale.

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Un parc liniar de aproximativ un kilometru, organizat în trei zone

Conform studiului de fezabilitate, Parcul Brățării va fi amenajat pe o fâșie de teren cu o lungime de aproximativ un kilometru, situată de-a lungul Străzii Brățării, între Drumul Gura Făgetului și Drumul Gura Arieșului.

Amplasamentul este traversat de Drumul Gura Putnei și Drumul Gura Căliței, care împart viitorul parc în trei zone distincte.

Pentru a asigura continuitatea circulației pietonale și a traseului pentru biciclete, proiectul prevede realizarea a două treceri de pietoni supraînălțate, la traversarea celor două drumuri.

Suprafața efectiv amenajată a parcului va fi de 50.000 mp. Din această suprafață, 35.000 mp vor fi ocupați de spații verzi plantate, reprezentând aproximativ 70% din suprafața amenajată.

În prezent, terenul este în mare parte liber de construcții, dar neamenajat și fragmentat în mai multe proprietăți, fapt care împiedică utilizarea sa unitară ca spațiu public.

Prin proiectul propus, acesta va fi transformat într-un parc public, cu acces nelimitat, organizat astfel încât să ofere facilități pentru toate categoriile de vârstă.

Trei locuri de joacă, trei terenuri de sport și facilități pentru toate vârstele

Parcul Brățării va include spații pentru activități sportive, recreere și relaxare, amenajate în cele trei zone ale sale.

Printre facilitățile prevăzute în proiect se numără:

Trei locuri de joacă, amenajate pentru diferite grupe de vârstă;

Trei terenuri de sport, pentru activități sportive în aer liber;

Alee pietonală și pistă dublă pentru biciclete, pe întreaga lungime a parcului;

Zone de relaxare, cu hamace și pergole;

Spații pentru practicarea șahului;

Zone cu aparate de fitness în aer liber;

Un spațiu special amenajat pentru câini;

Grădini tematice, arbori, arbuști ornamentali și vegetație joasă;

Mobilier urban, iluminat exterior, cabine de portar și grupuri sanitare publice.

Amenajările au fost gândite pentru a permite utilizarea parcului de către copii, tineri, adulți și seniori, atât pentru activități fizice, cât și pentru plimbări sau relaxare.

Aproape 35.000 mp de spații verzi și sisteme pentru valorificarea apei de ploaie

O componentă principală a investiției o reprezintă amenajarea suprafețelor verzi, care vor ocupa aproape 70% din suprafața parcului.

Sunt prevăzute plantări de arbori, arbuști ornamentali și vegetație joasă, precum și realizarea unor grădini tematice.

Extinderea suprafețelor plantate este importantă în special în cartierele rezidențiale noi, unde clădirile și suprafețele asfaltate contribuie la creșterea temperaturilor resimțite în sezonul cald.

Arborii și celelalte amenajări vegetale vor contribui, pe măsură ce se dezvoltă, la formarea unor zone umbrite și la îmbunătățirea confortului locuitorilor.

Pentru întreținerea vegetației, proiectul include și bazine îngropate pentru retenția apei provenite din precipitații, care va fi utilizată pentru irigarea spațiilor verzi. Astfel, noul parc va beneficia de un sistem care permite colectarea și reutilizarea apei pluviale pentru întreținerea vegetației.

Durata totală estimată de implementare este de 30 de luni, incluzând procedurile de expropriere, elaborarea documentațiilor, obținerea avizelor și autorizațiilor, precum și realizarea lucrărilor. Durata estimată a execuției este de 18 luni, după finalizarea etapelor administrative necesare.

Pentru amenajarea parcului sunt necesare proceduri de expropriere

Terenul necesar realizării Parcului Brățării este format din mai multe proprietăți private și o suprafață aflată în proprietatea publică a Municipiului București.

Documentația aprobată prevede exproprierea pentru cauză de utilitate publică a 35 de imobile proprietate privată.

De asemenea, este necesar transferul unei suprafețe de 1.135 mp din proprietatea publică a Municipiului București către Sectorul 3.

Pentru continuarea proiectului, este necesar acordul Consiliului General al Municipiului București privind declanșarea procedurilor de expropriere, precum și acordarea unui mandat expres Consiliului Local al Sectorului 3 pentru aprobarea documentațiilor și sumelor aferente acestei proceduri.

După parcurgerea acestor etape și clarificarea situației juridice a terenurilor, proiectul va putea avansa către autorizarea și execuția lucrărilor.

Continuă investițiile în dezvoltarea spațiilor verzi din Sectorul 3

Realizarea Parcului Brățării face parte din programul de dezvoltare a infrastructurii verzi și a spațiilor de recreere din Sectorul 3.

În paralel cu amenajarea unor noi parcuri, Primăria Sectorului 3 continuă plantările de arbori, reabilitarea spațiilor verzi existente și demineralizarea unor zone pe care să le transforme în spații verzi.

Aceste intervenții sunt necesare pentru a răspunde dezvoltării rezidențiale și

Prin proiectul Parcului Brățării, Primăria Sectorului 3 urmărește extinderea suprafețelor verzi din zona Theodor Pallady și completarea facilităților de recreere existente, inclusiv a celor din Parcul Teilor, primul parc construit în București în perioada modernă.