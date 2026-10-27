Campania de acces gratuit la AquaVentura continuă și în această săptămână pentru elevii din Sectorul 3 și părinții lor

2 minute de citit Publicat la 11:55 27 Oct 2026 Modificat la 11:55 27 Oct 2026

Accesul este gratuit și nelimitat, cu rezervare online. Foto: AquaVentura Water Park & Spa

Campania de acces gratuit la AquaVentura Water Park & Spa continuă și în această săptămână. Până pe 31 octombrie 2026, elevii din Sectorul 3 și părinții acestora se pot bucura în continuare de acces gratuit și nelimitat la facilitățile complexului acvatic din Parcul Pantelimon, pe baza unei rezervări online.

Lansată la începutul lunii octombrie, campania le oferă elevilor din Sectorul 3 și familiilor acestora posibilitatea de a petrece timp liber într-un spațiu dedicat înotului, mișcării și relaxării, fără costuri de acces.

› Vezi galeria foto ‹

După etapa desfășurată în perioada 12–23 octombrie, când gratuitatea a fost extinsă temporar pentru toți copiii din România, campania continuă în această săptămână în condițiile dedicate beneficiarilor din Sectorul 3.

Astfel, elevii care învață în unitățile de învățământ din Sectorul 3, precum și cei care locuiesc în sector, dar frecventează școli din alte zone, pot beneficia în continuare de acces gratuit, alături de părinții lor.

Acces gratuit și nelimitat, cu rezervare online

Unul dintre principalele avantaje ale campaniei este posibilitatea de a reveni la AquaVentura de mai multe ori, fără limitarea numărului de vizite, în funcție de disponibilitatea locurilor. Pentru fiecare vizită este necesară efectuarea unei noi rezervări, prin intermediul platformei oficiale: https://start.aquaventura.ro/

Accesul se realizează pe baza confirmării rezervării și a documentelor care atestă eligibilitatea pentru campanie, conform regulamentului.

Copiii cu vârsta sub 16 ani trebuie să fie însoțiți de un adult, pentru care este necesară, de asemenea, efectuarea unei rezervări.

Gratuitatea este valabilă pentru facilitățile incluse în zona Standard a complexului și nu include accesul în zona VIP, consumația sau alte servicii suplimentare.

Facilități acvatice pentru copii și părinți

Situat pe Șoseaua Gării Cățelu, în Parcul Pantelimon, AquaVentura Water Park & Spa pune la dispoziția vizitatorilor piscine pentru adulți și copii, tobogane acvatice, zone de relaxare și facilități pentru activități sportive și recreative.

Complexul dispune de spații interioare care permit desfășurarea activităților acvatice indiferent de sezon, oferind familiilor o alternativă de petrecere a timpului liber și în perioada toamnei.

Campania de gratuitate continuă până sâmbătă, 31 octombrie 2026, astfel că elevii din Sectorul 3 și părinții acestora mai au la dispoziție câteva zile pentru a beneficia de facilitățile complexului, inclusiv prin vizite repetate.

Rezervările se efectuează online, pe https://start.aquaventura.ro/, în limita locurilor disponibile.